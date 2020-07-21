Son bilet kimin olacak?

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K-Pet Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımı belirleyecek olan play-off maçları yarın başlayacak

Son bilet kimin olacak?
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K-Pet Birinci Lig’de önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda play-off’a kalan 4 takım belli oldu. 
GHE haftanın son maçında gece oynanan mücadelede Karşıyaka'yı 3-1 mağlup ederek play-off’a lider başlayacak. 
Kırmızı beyazlı ekip en yakın rakibine 6 puan fark atarak Süper Lige yükselmek için büyük avantajı elinde bulunduruyor.
Oynanan maçlar sonunda son haftaların çıkışta takımı Esentepe sahasında Dumlupınar’ı 3-2 mağlup ederek 50 puanla 4. sıraya yükselirken son haftaların düşüşte takımı Gençler Birliği, Görneç deplasmanında 5-3 mağlup olunca 5. sıraya geriledi. Yine son haftalarda büyük düşüş yaşayan Yalova 47 puanla play-off’a 6. sırada giren takım oldu.

Play-off 1. maçları
Yarın 17.45
Paşaköy 100. Yıl Stadı        GHE – Gençler Birliği
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı        Esentepe – Yalova

Play-Off Puan Durumu

1.    Girne Halk Evi
(31)
2.    Esentepe
(25)
3.    L. Gençler Birliği
(25)
4.    Yalova
(24) 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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