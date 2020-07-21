Son bilet kimin olacak?

K-Pet Birinci Lig’de önceki gün oynanan karşılaşmalar sonucunda play-off’a kalan 4 takım belli oldu.

GHE haftanın son maçında gece oynanan mücadelede Karşıyaka'yı 3-1 mağlup ederek play-off’a lider başlayacak.

Kırmızı beyazlı ekip en yakın rakibine 6 puan fark atarak Süper Lige yükselmek için büyük avantajı elinde bulunduruyor.

Oynanan maçlar sonunda son haftaların çıkışta takımı Esentepe sahasında Dumlupınar’ı 3-2 mağlup ederek 50 puanla 4. sıraya yükselirken son haftaların düşüşte takımı Gençler Birliği, Görneç deplasmanında 5-3 mağlup olunca 5. sıraya geriledi. Yine son haftalarda büyük düşüş yaşayan Yalova 47 puanla play-off’a 6. sırada giren takım oldu.

Play-off 1. maçları

Yarın 17.45

Paşaköy 100. Yıl Stadı GHE – Gençler Birliği

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Esentepe – Yalova

Play-Off Puan Durumu

1. Girne Halk Evi

(31)

2. Esentepe

(25)

3. L. Gençler Birliği

(25)

4. Yalova

(24)