Süper Kupa MTG’nin

Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Olgun Canik

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Halil Uçar, Adil Uçar, Mehmet Erol, Nevzat (Emre Kuvvetlişahin-59), Bünyamin, Uğur Gök (Uvanç-90+4) , Emre Özsin (Şenol Şöför-77), Ünal (Abdülaziz-116)

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar (Kemal-119), Serhan Önet (Yakup Şen-55), Mete (Selim Saygı-55), Hasan Evren (Ali Bayır-81), Mehmet Göktaş, Hasan Ulukök (Mehmet Çavuş-66), Yasin, Hascan, Moses, Fırat

Kaya EMİROĞLU

2021 Ahmet Sami Topcan Süper Kupası’nı, uzatmalara giden maçta Yenicami’yi 4-0 yenmeyi başaran Mağusa Türk Gücü kazandı. Sarı yeşillilerin gollerini Şenol Şöför, Kossi ve Uvanç (2) kaydetti.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanınca maç uzatmaya gitti.

94. Yakup Şen yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yakup Şen, Yenicami futbolcuları ve teknik heyet Evren Karademir ve dördüncü hakem Utku Hamamcıoğlu’na ilk gösterilen sarı kartın Fırat’a gösterildiği şeklinde itirazda bulundular. Ancak karar değişmedi ve Yenicami sahada on kişi kaldı.

97. Mehmet Erol’un ortasında Şenol arka kale direğinde kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 1-0

110. Şenol’un pasında topla buluşan Uvanç topla ceza alanına girdi. Sağ ayağına alarak güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-0

112. Şenol kanatta topla buluştu. Yerden ortasında boşta kalan Kossi kale alanı içerisinde vuruşunu yaparak farkı üçe çıkardı. 3-0

119. Uvanç ceza alanı çaprazında topla buluştu. Sert vuruşunda Ercan’ın müdahalesine karşın top köşeden ağlara gitti. 4-0

Maçta başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi 4-0 yenerek Ahmed Sami Topcan Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Öte yandan tribünde kısa süreli gerginliklerin de yaşandığı maçı yaklaşık iki bin sporsever izledi. Stada girişte “AdaPass” kontrolü de yapıldı.

Ödül töreni

Maç sonrası yapılan ödül töreninde maçın hakemlerine, finalist Yenicami’ye ve kupanın sahibi Mağusa Türk Gücü’ne kupa ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner verdi.