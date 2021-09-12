Tablo üzücü

Coronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de dün bir can kaybı daha oldu, 107 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. Coronavirüs kaynaklı can kaybı 71’e yükselirken vaka sayısı da 17 bin 948 oldu.

Sağlık Bakanlığı, dün yapılan 13 bin 783 test sonucunda, 78'i yerel 107 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 87 kişininse taburcu edildiğini açıkladı.

Test sonuçları pozitif çıkanlardan 3’ünün hava yoluyla gelenlerden, 26’sının gözetim altındaki temaslılardan, 78’ininse yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 18’i Lefkoşa, 30’u Girne, 25’i Gazimağusa, 4’ü İskele, 1’i ise Güzelyurt bölgesinden çıktı.

KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan toplam test sayısı: 2 milyon 578 bin 307

Toplam vaka sayısı: 17 bin 948

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16 bin 39

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1838

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 62

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1679

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 87

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 71

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 10

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 292

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 411

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 228

Güvende kal genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4 bin 579

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 47 bin 308.

Güney Kıbrıs’ta 136 vaka, 1 can kaybı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 70 bin 628 test neticesinde 136 yeni vaka belirlendi, 64 yaşındaki bir kadın hasta da hayatını kaybetti.

Güneyde Coronavirüs kaynaklı ölü sayısı 528’e, vaka sayısı ise 117 bin 831’e yükseldi.

Pozitiflik oranının yüzde 0.19 olduğu açıklanan Güney Kıbrıs’ta hastanelerde halen Covid-19 tedavisi gören 106 kişiden 43’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 83.9’unun aşısız olduğunu açıkladı.

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KKTC’ye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ve QR kodu şartı devam edecek

Yeni kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararlarına göre, KKTC’ye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ve AdaPass sitesinden alınacak QR kodu şartı devam edecek. QR kodu alamayanlar 27 Eylül’e kadar gerekli evraklarla ülkeye girebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak, (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile adaya giriş yapabilecek.

Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27 Eylül tarihine kadar ülkeye giriş yapabilecek, ancak QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacak.

Siteye giriş yapan; KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”, TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”, AB vatandaşlarının “GREENPASS”, UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” ve eklenen evrakların, ülkeye girişte kontrol edilecek olması nedeniyle kişilerin beraberinde getirmesi gerekiyor.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekirken, eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edilecek. Bu nedenle kişilerin evrakları beraberinde getirmesi gerekiyor. Uygulama, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Öte yandan haftalık Covid-19 verilerinde 31 Ağustos ile 7 Eylül arasındaki karşılaştırma tablosuna göre, ülkede test pozitiflik oranı yüzde 1,02’den yüzde 1,34’e yükselerek, yüzde 31,37 arttı.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021, 10:52