‘Adalet’ çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Özel bir hastanede gerçekleşen doğum sırasında, doktor hatası nedeniyle kalbi duran ve nefessiz kaldığı ileri sürülen Karan bebek için Lefkoşa Domuzcular Burnu çemberinde eylem düzenlendi. Yaşanan olay sonrası bebeklerin tedavisi için aylarca Türkiye’de kalmak zorunda bırakılan ve sonrasında ülkeye döndükten sonra da bebeklerinin sağlığına kavuşması için çok yıkıcı bir süreç yaşayan aile hem maddi hem manevi olarak tükenme noktasına geldi.

Yaşadıkları mağduriyeti yargıya da taşıyan aile, Mert Mehmet Boransel önderliğinde düzenlenen eylemde yapılan basın açıklaması sonrasında sorumlu tutulan hastanenin kapısına siyah çelenk bıraktı.

Tüm yetkililer göreve davet edildi

Ailenin iddiasına göre; 19 Nisan 2021’de Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelen Karan bebek, doktorun ihmali ve hastanedeki ekipman yetersizliği nedeniyle bir süre oksijensiz kaldı. Bebeklerinin oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan Karan bebek doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sonrasında ise tedavisi için Türkiye’ye gönderildi. Aile bebeklerinin sağlığının ihmal nedeniyle bu durumda olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanmasını istiyor. Bu nedenle Domuzcular Burnu’nda toplanan Karan bebeğin aile yakınları, ellerinde pankartlarla Karan bebek için adalet sloganları attı. Yapılan basın açıklamasında, ihmal ve hatalar yüzünden bebeğin sağlığından olduğu bu süreçte anne ve babanın maddi manevi zorluklar çektiği savunuldu. Sağlık Bakanlığı’na ve Tabipler Birliği’ne gerekli başvuruların yapıldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği ancak henüz bu konuda bir adım atılmadığına dikkat çekilerek, tüm yetkililer göreve davet edildi.