Polis Basın Subaylığı, önceki gün Sağlık Bakanlığı önünde “Asya Bebek” için düzenlenen eylem sırasında, “polisin eylemcilere orantısız güç ve şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin asılsız ve Polis Teşkilatını yıpratmaya yönelik, abartılı ve maksatlı kaleme alındığı” açıklamasında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında, SMA TİP-1 hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavi masraflarının Devlet tarafından karşılanabilmesi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, dün (10.09.2021 tarihinde) Sağlık Bakanlığı önünde toplanan bir grup eylemciye, eylem sırasında cereyan eden olaylar sırasında, polisin orantısız güç kullanarak şiddet uyguladığı yönündeki asılsız haberlerin Polis Teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğu ve abartılarak maksatlı bir şekilde kaleme alındığı görülmektedir…

Bazı basın organlarında iddia edildiği gibi eylemcinin polis tarafından darp edilerek hastanelik edildiği, karnına tekme atıldığı, bir başkasının yere düşürülmek suretiyle başından yaralandığı yönündeki iddialar asılsızdır. Gerçek değildir.

Bu iki şahıstan biri; park yerinden çıkmak isteyen vatandaşın aracına engel olarak araca yumruk vurup hasara uğratan şahsın yakını olarak, nişanlısının tutuklanması üzerine fenalık geçirmiş, diğeri ise polisin başka bir şahsı gösteri ve yürüyüş hakkının dışında davranış göstermekten tutuklamak üzere makul güç kullandığı sırada, topluluk arasında dengesini kaybetmiş ve yere düşmüştür.

İddia edildiği gibi söz konusu iki vatandaşımıza yönelik polisin herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, polis tarafından darp edilerek yerlerde sürüklendiği haberi de gerçeği yansıtmamaktadır..

Hak arayışları için anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştiren eylemlerde göstericileri, amaçlarından sapmadan ve diğer vatandaşlarımızın kişisel hak ve özgürlük alanları ihlal edilmeksizin, kişileri mağdur etmeden gerçekleştirmeye ve sağduyulu davranmaya davet ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”