Rumlara Maraş mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton, Maraş’taki mülkiyet hakları için “Taşınmaz Mal Komisyonu”na başvuruda bulunup bulunmamanın hak sahiplerinin vereceği bir karar olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesine göre; İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Morton bu açıklamayı, İngiltere Avam Kamarası’nda oluşturulan “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” isimli gruba da üye olan Muhafazakar Parti Milletvekili Martin Vikers’in “Kıbrıs kökenli İngiliz vatandaşlarının Maraş’taki mülkiyet haklarını korumak için hangi adımların atılabileceği” şeklindeki sorusu üzerine yaptı.

Morton verdiği yanıtta, Maraş’taki mülkiyet hakları için “Taşınmaz Mal Komisyonu’na” yaklaşıp yaklaşmayacakları konusunda karar vermenin, Kıbrıs kökenli İngiliz vatandaşlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Morton, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu, Kıbrıs sorununa ilişkin yerel mülkiyet konularında etkin bir çare şeklinde değerlendirdiğini söyledi.

Kapalı Maraş bölgesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının aksine, bir kısmının turistlere açılmasına yönelik İngiltere’nin reaksiyon şeklindeki faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine ise Morton, Birleşik Krallık’ın, BM’nin çözüm bulunması sürecine destek verme taahhüdüne bağlı olduğunu ifade etti.