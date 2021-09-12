Meşale hiç sönmeyecek

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kişisel değil toplumsal menfaatleri düşünerek, ülkenin geleceğe yol alabilmesi için en önde yer alarak ülkeye ve DP’ye daha çok sarılacaklarını söyledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesini ziyaret etti.

Turizm lokasyonları yanında, üretim tesisleri, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde temas ve incelemelerde bulunan Ataoğlu, bölgedeki vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Fikri Ataoğlu, vatandaşın hükümetten beklentilerini dinledi; DP’li yetkililer ve önde gelen isimlerle durum değerlendirmesi yaptı.

Ataoğlu, ayrıca DP İlçe Teşkilatı’nca düzenlenen geceye katılarak, partililere hitap etti.

Demokrat Parti’nin hükümet içinde önemli bir sorumluluk ve görev üstlendiğine işaret eden Ataoğlu, Turizm ve Çevre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları olarak “sadece bu halka hizmet” için çalıştıklarını söyledi.

Demokrat Parti’nin KKTC siyasetinin mihenk taşı olduğunu belirten Ataoğlu, “Abilerimizin, büyüklerimizin 1994’te yaktığı demokrasi meşalesi hala var gücüyle yanıyor. Kimse söndüremez. Bu meşale yandıkça KKTC de DP de aydınlanmaya devam edecek” dedi.

Ataoğlu, DP’ye bölge bölge katılımların sürdüğüne işaret ederek, ilk günden beridir partinin her bölgede neferi haline gelen kardeşleriyle, yeni katılanların bir bütün olacağını ve çalışmaları artıracağına inandığını ifade etti.

