‘Süreci biliyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Ligi’nde mücadele eden Gönyeli’de takımın başına getirilen Hüseyin Cantük takımla ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.

Turan Altay’ın görevi bırakması sonrası takımın başına getirilen Hüseyin Cantürk dün takımı ile ilk idmanını gerçekleştirdi.

Önümüzde zor bir süreç var

Önlerinde zor bir sürecin olduğunu ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Cantürk, nerede olduklarını ve nereye gitmeleri gerektiğini çok iyi bildiklerini aktardı. Mental olarak oyuncuların da iyi durumda olduğunu ifade eden Cantürk, önlerinde bulunan 3 maçın tam anlamıyla 6 puanlık maçlar olduğunu söyledi.

Başaracağımıza inanıyorum

Mevcut oyuncu grubu ile zor süreci değerlendirmek zorunda olduklarını ifade eden Gönyeli Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk bu süreci de bu oyuncu grubu ile başaracaklarına inandığını ifade etti.

Bugün hazırlıkları tamamlayacak

Dün takımla Binatlı maçının hazırlıklarına devam ettiklerini bugünkü idmanla hazırlıkların sona ereceğini ifade eden Cantürk önlerinde bulunan Binatlı, Gençlik Gücü ve Düzkaya maçlarından istediklerini alarak çıkmaları durumunda önlerinin açık olduğunu sözlerine ekledi.