47 yıllık evlilik bitti

İngiltere 47 yıl sonra dün Avrupa Birliği’nden ayrıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki İngiliz bayrakları, sessiz biçimde indirildi.

AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirirken; yerine AB bayrağını çekti.

Aynı şekilde, AB Konseyindeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti.

Macron: Bunu unutmayacaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olmayı sürdüreceğini söyleyen Macron, "Fransa ve İngiltere arasında, kan, özgürlük ve paylaşılan savaşlarla oluşmuş bir tarih var. Fransızlar, İngiltere'ye neyi borçlu olduklarını biliyorlar ve bunu unutmayacaklar" dedi.

Macron, "üzücü" olarak tanımladığı ayrılığın, "daha güçlü ve etkili bir Avrupa Birliği oluşturmak için kendilerini farklı adımlara yönlendirmesi gerektiği" görüşünü savundu.

İngiltere, 2016'da Brexit kararı almıştı

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.