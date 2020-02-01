İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 45 bin 159 öğrenci karne aldı

Tatil başladı

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 45 bin 159 öğrenci karne aldı

 Ömer KADİROĞLU

   Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören 45 bin 159 öğrenci dün karnelerini alarak yarı tatiline başladı. 
   Kamu ve özel okullarda görev yapan 4 Bin 857 öğretmen de öğrencilerle birlikte 15 Şubat’a kadar tatil yapacak. İkinci dönemin ilk ders zili 17 Şubat Pazartesi çalacak.
   Öğrencilere tatil süresince dinlenmelerini ve aileleriyle güzel vakit geçirmelerini tavsiye eden öğretmenler, boş zamanlarda kitap okumanın faydalarına dikkat çekti. 

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 11:24
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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