Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 9’uncu hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 9’uncu hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 9’uncu hafta çekilişi yapıldı. 

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 9’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:
1) Sezin Kunt/ Mağusa
2) Mehmet Portioğlu/ Geçitkale
3) Dilek Çoban/ Serdarlı 
4) Seyhan Boğaç/ Lefkoşa
5) Emine Kaya/ Haspolat

Fanlı soba: 
1) Mustafa Tat/ Mağusa
2) Tanju Borucu/ Lefkoşa
3) Ahmet Adlı/ Lefke
4) Hüsnü Bezirganoglu/ Geçitkale
5) Mustafa Tuna/ Bağazköy

Ütü:
1) İkbal Öztoprak/ Serdarlı
2) Olgun Gürsan/ Lapta
3) Mustafa Has/ Güneşköy
4) Fahriye Kum Aktoy/ Bostancı
5) Hüseyin Günsoy/ Lefkoşa

Tost makinesi:
1) Fatma Balbaz/ Dagyolu
2) Hasan Boşnak/ Sütlüce
3) Raziye Kansel/ Akıncılar
4) Mustafa Kemal Ayön/ Lefkoşa
5) Perihan Özister/ Lefkoşa

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şimdilik güvende
Şimdilik güvende
  1. TÜRKİYE