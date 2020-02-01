Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 9’uncu hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 9’uncu hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 9’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1) Sezin Kunt/ Mağusa

2) Mehmet Portioğlu/ Geçitkale

3) Dilek Çoban/ Serdarlı

4) Seyhan Boğaç/ Lefkoşa

5) Emine Kaya/ Haspolat

Fanlı soba:

1) Mustafa Tat/ Mağusa

2) Tanju Borucu/ Lefkoşa

3) Ahmet Adlı/ Lefke

4) Hüsnü Bezirganoglu/ Geçitkale

5) Mustafa Tuna/ Bağazköy

Ütü:

1) İkbal Öztoprak/ Serdarlı

2) Olgun Gürsan/ Lapta

3) Mustafa Has/ Güneşköy

4) Fahriye Kum Aktoy/ Bostancı

5) Hüseyin Günsoy/ Lefkoşa



Tost makinesi:

1) Fatma Balbaz/ Dagyolu

2) Hasan Boşnak/ Sütlüce

3) Raziye Kansel/ Akıncılar

4) Mustafa Kemal Ayön/ Lefkoşa

5) Perihan Özister/ Lefkoşa