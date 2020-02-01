Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 9’uncu hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 9’uncu hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 9’uncu hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1) Sezin Kunt/ Mağusa
2) Mehmet Portioğlu/ Geçitkale
3) Dilek Çoban/ Serdarlı
4) Seyhan Boğaç/ Lefkoşa
5) Emine Kaya/ Haspolat
Fanlı soba:
1) Mustafa Tat/ Mağusa
2) Tanju Borucu/ Lefkoşa
3) Ahmet Adlı/ Lefke
4) Hüsnü Bezirganoglu/ Geçitkale
5) Mustafa Tuna/ Bağazköy
Ütü:
1) İkbal Öztoprak/ Serdarlı
2) Olgun Gürsan/ Lapta
3) Mustafa Has/ Güneşköy
4) Fahriye Kum Aktoy/ Bostancı
5) Hüseyin Günsoy/ Lefkoşa
Tost makinesi:
1) Fatma Balbaz/ Dagyolu
2) Hasan Boşnak/ Sütlüce
3) Raziye Kansel/ Akıncılar
4) Mustafa Kemal Ayön/ Lefkoşa
5) Perihan Özister/ Lefkoşa