Şimdilik güvende

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, "Bugüne kadar şüpheli 70 hastamız oldu. Ama hiçbirinde corona virüsü vakası çıkmadı. Maksatlı bilgilere itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar herhangi bir yeni corona virüsü hastamız asla olmadı" dedi.

Ankara'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Bakan Koca, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında havalimanında oluşturulan karantina müşahede odası ile bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının kontrolden geçirildiği, termal kameraların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın eşlik ettiği Bakan Koca, müşahede odasının ardından, odanın önündeki alanda bekletilen, özel cihazlarla ve negatif basınçlı sedye ile donatılmış 112 ambulansını inceledi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak'tan bilgi alan Koca, buradan termal kameraların bulunduğu terminale geçti.

Koca, burada yaptığı açıklamada, Çin kaynaklı bir corona virüs türünün sebep olduğu hastalıkla ilgili aldıkları tedbirleri yerinde görmek için havaalanına geldiğini belirtti.

Tedbirlerimizi aldık

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye için uygulanmasının erken olduğunu söylediği dönemde bile termal kamera sistemleri ve maske uygulamasını devreye soktuklarını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"38 derece üzerinde ateşle Çin'den gelen yolcular için bu uygulamayı başlattık. Karantina odalarımızı ve ambulans sistemimizi hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. 11 bin kişiden corona virüsü şüphesi olan kimse olmadı. Dünya Sağlık Örgütü küresel ciddi bir durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken seyahat kısıtlamalarını önermedi. Biz Türkiye olarak, Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden, 13 Ocak itibarıyla tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık. Öncelikle, Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz devamında halk sağlığı ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz bütün tedbirleri hızla almaya başladı. İlk etapta bu konuda etkin hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturduk."

Koca, Bilim Kurulu'nun hızla şekillendirdiği bir rehberin yayınlandığının altını çizerek, "Şüpheli vakaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, tanı, teşhis ve tedavi safhasında nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bir rehber yayınlandı. Türkiye çapında sağlık kuruluşlarımıza müracaat edildiğinde bu rehber doğrultusunda yaklaşım gösterilmesi standardize edildi. Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum" ifadesini kullandı.

Tedirgin olmayın

Bakanlık olarak Bilim Kurulunun yönlendirmesiyle bir takım bilgilendirmeler yapacaklarını aktaran Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilendirmelere itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada bu anlamda hem dünyada hem ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu, özellikle Bakanlığın bilgilendirilmelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorum. Bizler de bilim kurulunun bu noktada yaklaşımı ve tedbirleri doğrultusunda, gördüğümüz vakalarla ilgili gelişmeleri zaten kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. En ufak ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerle tedirgin olunmaması ve hemen girip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Grip için verilmesi gereken ilacın da hekim kontrolünde ilk 48-72 saat içinde etkisinin olabileceğini biliyoruz. O nedenle gelişigüzel kullanılmamalı."