Ortak arzu var

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Telaviv’de gerçekleştirdiği temalarını İsrail Başbakanı Naftali Bennett’le gerçekleştirdiği görüşmeyle tamamladığı haber verildi.

Hristodulidis’in Bennett’le gerçekleştirdiği görüşmeden, savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret ve turizm alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin öncelik olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs-İsrail İlişkileri Tüm Alanlarda Güçleniyor- İsrail’deki Yeni Hükümetten İşbirliği Konusunda Güçlü İstek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün Bennett’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İsrail’deki yeni hükümetin, Güney Kıbrıs’la olan işbirliğini yalnızca tüm alanlarda sürdürme değil, bunu daha da güçlendirme konusundaki güçlü istek ve arzusunun ortaya çıktığını yazdı.

“Diplomatik kaynaklara” dayanarak, Hristodulidis’in İsrail’deki yeni hükümetle gerçekleştirdiği temas ve görüşmelerden özellikle “üç konunun” ayrıldığını belirten gazete, Hristodulidis’in İsrail’de Başbakan, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı aynı zamanda Savunma, Enerji ve Maliye bakanlarıyla görüştüğünü anımsattı.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar”, ilk olarak, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ikili ilişkiler konusunda, İsrail’deki yeni hükümetin Güney Kıbrıs’la olan işbirliğini yalnızca tüm alanlarda devam ettirme değil, bunun daha da güçlendirilmesine dair güçlü istek ve arzusunun tespit edildiğini belirttiler.

Hristodulidis’in Bennett’le gerçekleştirdiği görüşmeden de ortaya çıktığı üzere, savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin öncelik teşkil ettiğini yazan gazete, diplomatik kaynaklara göre, iki ülkenin de, tüm alanlardaki işbirliğinin derinleşmesinin kendilerine katacağı değere dikkatlerini yönelttiklerinin açık olduğunu belirtti.

İkinci olarak ise, bölgesel gelişmeler bakımından “Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı faaliyetlerinin İsrail’deki tüm görüşmelerin merkezinde olduğunu” öne süren gazete, “diplomatik kaynaklara” dayanarak, “İsrail’deki yeni hükümetle, Türk provokasyonları ve Türkiye’nin iki ülkeyi de olumsuz şekilde etkileyen hedefleri konusunda ortak bir anlayış olmasının oldukça önemli olduğuna” işaret etti.

Endişe duyuluyor

“İsrail Dışişleri Bakanının İsrail’in, Kıbrıs’taki Türk meydan okumalarından endişe duyduğu ve buna ortak tepki verilmesi gerektiğine dair geçtiğimiz gün kamuoyunda yaptığı açıklamanın, İsrail’in gelişmelere nasıl yaklaşmakta olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini” de savunan gazete, “Türk faaliyetlerinden endişe duyan bölgedeki diğer devletlerle birlikte, Türk meydan okumalarına toplu bir şekilde tepki verilmesi ve bunların toplu bir şekilde göğüslenmesinin ortak inanç olduğunu” ileri sürdü.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar” üçüncü olarak ise, İsrail’in, Avrupa Birliği’nin İsrail’le olan ilişkilerinin güçlendirilmesi için “AB üyesi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” umut bağladığını belirtiyor.

Bu çerçevede, Güney Kıbrıs’ın kısa süre içerisinde İsrail-AB Katılım Konseyi’nin toplanmasını isteyeceğini yazan gazete, son katılım konseyinin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Başkanı olduğu 2012 yılında toplandığını anımsattı.

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İsrail Maliye Bakanıyla görüştüğünü de yazan gazete, görüşmede, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başlaması gerektiği konusunun ele alınmasının önemli olarak değerlendirildiğini belirtti.