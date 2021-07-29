‘Salgın böyle yönetilemez’‘

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede ciddi bir zam furyasından geçildiğini belirterek, bugün KIB-TEK’te yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında elektriğe zam geleceği yönünde bir bilgi edindiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bakanlığa başladığı günden itibaren yapmış olduğu açıklamaları da değerlendiren Özersay, “Kendisi başlangıçta deseydi ki ben oldum ama ekonomiyi ben idare edemiyorum dolayısıyla benden bir şey beklemeyin demiş olsaydı eleştirmeyecektim. 8 ay sonra sorumluluğu üzerinden atması kabul edilebilir bir şey değildir. Yapamıyorsa görevini iade etsin. Arıklı’nın Robin Hood olmak çok hoşuna gitti. Erhan Bey’e şimdi çakma Robin Hood denmeye başlandı."

Kriz yönetiminden anlayan idareciler…

Özersay, ülkeyi yönetecek insanların kriz yönetiminden anlayan, sağduyuyla hareket eden, toplum menfaatini esas alan insanlar olması gerektiğini ifade etti.

“Ciddi bir kriz içerisindeyiz. Böyle bir salgın yönetimi olmaz” yönündeki açıklamalarından dolayı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova’yı “çok manidardır, çok yadırgadım” sözleriyle eleştiren Özersay, Berova’ya şu çağrıyı yaptı:

“Gidin oturun Başbakan’la konuşun. Probleme ilişkin ilave tedbirler alın. Sorumlu davranmak zorundalar. Yeri geldiğinde bir harman övünüyorlar. Mademki 'kriz yönetiminde kriz var' diyor bunun sebebini açıklasın. Kişisel sebepler varsa bunu konuşalım yoksa eğer kişisel değil objektif sebepler varsa çıkıp söylemelidir”

“Birçok öğrenci bu süreçte mağdur oldu”

Özersay, bu yılın başında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın “çok büyük bir hata yaptığına” işaret ederek, bakanlığın “Öğretmenlerin aşılama süreci tamamlanmadan yüz yüze eğitimi başlatmam” açıklamasının “oldukça yanlış” olduğunu söyledi.

“Çoğu kişi için bu bir bahaneye dönüştürüldü” diyen Özersay, yüz yüze eğitim başlamamasından ötürü birçok öğrencinin mağdur olduğunu kaydetti.

Özersay, dünyada çok sayıda ülkenin yüz yüze eğitimden vazgeçmediğine işaret ederek, bakanlığın Sağlık Bakanlığından bağımsız bir şekilde bu açıklamayı yapmasına tepki gösterdi.

“Kapalı Maraş’ın eski sakinlerine açılması…”

Özersay, Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde eski sakinlerine açılmasını 7-8 sene önce gündeme getirdiklerine işaret ederek, “İnsanlara sözümüzü tutup, hükümetteyken Bakanlar Kuruluna da götürdük. Böylece ilk başlangıç vuruşunu yaptık ve hükümet politikası haline getirdik. Kapalı Maraş’ın eski sakinlerine açılmasını destekleyen bir siyasi partiyiz. Ve bunun doğru yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Diplomatik seferberlik başlatılmalı”

Özersay, diplomatik girişimlerin eksik kaldığına da işaret ederek, diplomatik seferberlik başlatılması gerektiğini söyledi. Özersay şöyle konuştu:

“Biz hükümette olmasak da başarılı olunmasını isteriz. Çok geç kalmadan zararın neresinden dönersek kârdır. Kurumlarıyla bu devletin sürekli görünür olması, dünyayla bu teması kurması gerekir. BM Güvenlik Konseyi’nin çok da adil bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Ama ağlamayan çocuğa da meme yoktur. Sen ilk önce üzerine düşeni yap… Diplomasi böyledir. Diplomatik bir seferberlik başlatarak, üzerlerine düşeni yapmaları lazım.”

