Yeni asgari ücret açlık sınırının altına düşmeyecek

Filiz SEYİS

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştirdiği ilk toplantı sona erdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın başkanlığında, Bakanlık toplantı salonunda yer alan toplantıya, işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ve işçi kanadını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda işçi, işveren ve devlet kanadı temsilcileri durumu değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu.

Tarafların görüşlerinin dinlendiği toplantıda, yeni asgari ücretin açlık sınırının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi için fikir birliği oluşturulurken, yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili nasıl bir sonuca varılacağı ise Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bir sonraki toplantısında yeniden değerlendirilecek.

Çağman: Ağustos ayında uygulanabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, en kısa sürede gerçekleştirilecek ikinci toplantıda da yeni asgari ücreti bir sonuca bağlamayı istediklerini belirtti.

Asgari ücretin Ağustos ayı itibarı ile uygulanır hale gelmesi için masaya oturulduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, tarafların görüşlerini dinlediklerini, ülke ve çalışma hayatı için olumlu sonuçlar çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Çağman, asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirlenmesi için ortak bir kararda buluşmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Net asgari ücret 3 bin 828 TL

KKTC’de son asgari ücret, brüt 4 bin 400 Türk Lirası ve net 3 bin 828 Türk Lirası olarak 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, yaşanan zor süreçte hem emekçiler hem de işverenlerin bir takım negatif etkilere maruz kaldığını vurgulayarak, emekçiyi mağdur etmeden ve işvereni batırmadan bir asgari ücret belirlemek için çalışacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu: Fahiş artışlar görüyoruz

Bakan Çağman’ın ardından işçi kanadını temsilen söz alan Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, işçinin açlıktan, işverenin ise batma endişesinden ne yapacağını şaşırmış halde olduğunu vurguladı.

“Hükümet edenleri” partilerin gailesini çekmekle suçlayan Serdaroğlu, “Bizler memleket gailesi çekiyoruz. Memleket iyiye gitmiyor. Pandeminin bu denli arttığı, ekonominin bu denli dar boğaz içerisine girdiği, işçinin ve işverenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde hükümet edenlerin bunlar yokmuş gibi kendi iç kavgalarını izlemekten artık usandık, bıktık” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatırız” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Serdaroğlu, Arıklı’nın bu açıklamayı yaptığı günden bugüne kadar fahiş artışlar görüldüğünü söyledi.

“6 bin TL’ye oyumuz şimdiden evettir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı, asgari ücretin 6 bin TL olması gerektiğini yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Serdaroğlu, “DP Genel Başkan Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı’nın DP’ye bağlı olduğunun farkında mı? İşçi tarafı olarak biz henüz bir rakam belirlemedik ama Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nı tutan DP, 6 bin TL öngördülerse bizim oyumuz şimdiden evettir” şeklinde konuştu.



Arhun: Keşke her şey güllük gülistanlık olsa da

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Devleti özel sektör çalışanlarına katkı yapmadığı gerekçesiyle eleştirerek, asgari ücretin düşük olduğu ifade edilirken işverenlerin içinde bulunduğu durumun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu koşulların ortada olduğunu ve bugünkü toplantıda bazı istatistikleri inceleyeceklerini aktaran Arhun, “Keşke asgari ücret 10 bin olsa. İnanın ki çalışanımızın ücretini artırma talebini bizden fazla kimse taşımaz. En fazla biz istiyoruz ücretlerin artmasını. Çünkü ücretlerin artması ile piyasaya girecek olan miktar artacak ve bu da dönüp işletmelerimizi olumlu etkileyecektir. Biz bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Keşke her şey güllük gülistanlık olsa da asgari ücreti iki katına, üç katına, beş katına çıkarsak” diyen Arhun, Devletin işletmelere destek olmasını talep etti.

Yeltekin: Kimse işçiyi düşünmüyor

Toplantıda söz alan Hür-İş Genel Sekreteti Ali Yeltekin, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’a yanıt vererek, Devletin işverenlere, işçinin %11’lik işveren destek primini bir yıl boyunca verdiğini savundu.

Yeltekin, “Şu anda işveren temsilcisinin yine devletten teşviklerin, destek primlerinin uzaması, ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin uzaması ile ilgili bazı taleplerinin olacağını düşünüyorum. Ama kimse gariban işçinin nasıl geçindiğini söylemiyor” dedi.