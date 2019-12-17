Yeni yıl Merit Royal’de kutlandı 

Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nde ülkemizi başarıyla temsil ederek 10 haftayı yenilgisiz geride bırakan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Merit Royal Premium Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği ile hem 1. Lig’deki başarısını hem de yeni yılı kutladı. Geçtiğimiz Pazar günü Merit Royal Premium Otel Balo Salonu’nda gerçekleşen yeni yıl yemeğine Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Hüseyin Dayı ile yöneticiler, takım oyuncuları ve aileleri katıldı.

Engelliler ligde 10’da on yaptı

Sezondaki 10 maçın 10’unda da galibiyet sevinci yaşatarak süper lige yükselme hedefi ile yoluna devam eden başarılı basketbolcular ve yöneticileri yeni yıl yemeğinde gönüllerince eğlenerek bu kez sahaların değil dans pistinin tozunu attırdı. Federasyon tarafından takım oyuncularının çocuklarına yeni yıl hediyeleri dağıtılmasının yanı sıra, sporcular da kendi aralarındaki kura çekimine göre birbirilerine hediyeler vererek keyifli anlar yaşadı. Sohbet, eğlence ve lezzetle dopdolu olan etkinliğin zengin öğle yemeği menüsü de tüm konuklardan tam not aldı.

Yeni yıl yemeğinde kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Ruhsar Vudalı, bu güzel organizasyon ile kendilerini ağırlayan Merit Royal Hotel yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Basketbol takımının büyük başarısıyla ve enerjisiyle yeni yıla gireceği için çok mutlu olduğunu belirten Vudalı, bir sonraki buluşmalarının süper lige çıkma kutlaması olması temennisiyle takımına başarılar diledi.