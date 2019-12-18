Merit Oteller Grubu, yeni yıla özel görkemli bir karşılama hazırladı

Yıldız yağacak

Merit Oteller Grubu, yeni yıla özel görkemli bir karşılama hazırladı

 Yeni yıla sayılı günler kala eğlence mekanları ve oteller yılbaşı programlarını açıklamaya başladı. Kuzey Kıbrıs turizminin öncü grubu Merit Oteller de yeni yıla özel görkemli bir karşılama hazırladı. Merit Grubu’na bağlı otel ve eğlence mekanlarına yılbaşı akşamı kelimenin tam anlamı ile yıldız yağacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre yeni yıl programlarında sahne alacak sanatçılar şu şekilde olacak:

Merit Royal&Premium
Serdar Ortaç
Walid Tawfic
Maxim Royal
Gökçe Kırgız
Merit Crystal
Koray Avcı
Merit Park
Candan Erçetin
Merit Letafet Bar
 Korhan Saygıner
Merit Lefkoşa
Sinan Yıldırım 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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