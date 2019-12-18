Merit Oteller Grubu, yeni yıla özel görkemli bir karşılama hazırladı

Yeni yıla sayılı günler kala eğlence mekanları ve oteller yılbaşı programlarını açıklamaya başladı. Kuzey Kıbrıs turizminin öncü grubu Merit Oteller de yeni yıla özel görkemli bir karşılama hazırladı. Merit Grubu’na bağlı otel ve eğlence mekanlarına yılbaşı akşamı kelimenin tam anlamı ile yıldız yağacak. Yetkililerden alınan bilgiye göre yeni yıl programlarında sahne alacak sanatçılar şu şekilde olacak:

Merit Royal&Premium

Serdar Ortaç

Walid Tawfic

Maxim Royal

Gökçe Kırgız

Merit Crystal

Koray Avcı

Merit Park

Candan Erçetin

Merit Letafet Bar

Korhan Saygıner

Merit Lefkoşa

Sinan Yıldırım