İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu, yeni oyunuyla perde demeye hazırlanıyor. Sami Yakar Yönetmenliğindeki İBT Ekibi, bir kez daha güldürecek. Zengin bir fabrikatörün, yanında çalışan memur tarafından dolandırılmasını, eğlenceli bir dille anlatan oyun iki perdeden oluşuyor.

Fransız yazar Claude Magnier’in tüm dünya ülkelerinde sahnelenen, çevirisini Asude Zeybekoğlu’nun yaptığı ‘Eyvah, yine karıştı’ Kıbrıslı tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yöneteceği 2 perdeden oluşan komedi tarzındaki oyunda yalancılığın ve üçkâğıtçılığın nelere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Yaklaşık 1 aydır provalarına büyük bir heyecanla devam eden İBT Ekibi, izleyicinin karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.