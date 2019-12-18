Sahip çıkılmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, CNNTürk’e doğalgaz aramalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Taçoy telefon bağlantısıyla katıldığı programda, sürmekte olan arama faaliyetlerinde gelinen son aşamanın sorulması üzerine, uzmanların verdiği bilgiye göre Güney Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 4 katrilyon ayak küplük bir rezervin varlığının tahmin edilmekte olduğunu söyledi.

Bu rezervin şu ana kadar yaklaşık 110 trilyon ayak küplük kısmına ulaşıldığını ifade eden Taçoy, hala ulaşılması gereken 3.9 katrilyon ayak küplük bir rezerv olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Bölgenin bu nedenle birçok ülkenin dikkatini çekmekte olduğunu belirten Taçoy, “Rum tarafı bu rezervlere tek başına müdahale etmek için heyecan duymaktadır, bunun için mücadele etmek şarttır. Bu bölgedeki rezervlere sahip çıkmamız gerekmektedir” dedi.

Florakis’i kullanma hakkı nereden çıktı?

Bir başka soru üzerine Bakan Taçoy, Geçitkale Havaalanı için hem İHA hem de SİHA’lara izin verildiğini anımsattı ve “Burada sorulması gereken esas soru şudur: Türkiye’nin bu bölgede münhasır ekonomik bölgesi bulunduğunu herkes kabul ediyor. Türkiye’nin bu bölgede hakları olduğunu herkes kabul ediyor. KKTC’nin de bu bölgede Rum Yönetimi gibi hakkı olduğunu da herkes biliyor. KKTC ve Türkiye bu hakları savunabilme durumundadır” şeklinde konuştu.

Fransa ve İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki Florakis deniz üssünü kullanma hakkının nereden çıktığının esas sorgulanması gereken konu olduğunun altını çizen Taçoy, İsrail’in Güney Kıbrıs’a İHA vermesinin hangi hakka dayandığını sordu.

“İsrail’in bu adada olmaya ne hakkı var, Fransa ve İtalya hangi hakla buradadır diye sorgulamaktayız” diyen Taçoy, savunma anlamında Kıbrıs Türk halkının yanında bir tek Türkiye’nin durduğunu vurguladı.

İHA ve SİHA’lar bize güven verir

Kıbrıs’taki barışı yıllardır sağlayanın Türkiye olduğunu anımsatan Taçoy, “Onların burada olması bizlere güven verir” dedi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmaya ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Taçoy, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmayacağı hiçbir denklemin tutmayacağının altını çizdi.

Türkiye’nin anlaşma ile Mavi Vatan’ı daha da genişlettiğine işaret eden Taçoy, bölgenin bir Elen gölü olmadığının dünyaya gösterildiğini söyledi.