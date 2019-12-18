2019-20 Sonbahar/Kış sezonunda trendler moda dünyasına giriş yaptı

2019-20 Sonbahar/Kış sezonunda trendler, hiç olmadığı kadar göz alıcı. Renkler, hacimli ve salaş elbiseler, çok büyük aksesuarlar, tüyler ve renkli siluetlerle moda dünyasına sağlam bir giriş yapıyor. Seksapalitenin öne çıkacağı yeni sezonda, 'Bir davete giderken giyerim' diye sakladığınız kıyafetleri de dolaptan çıkarabilirsiniz. Zira artık sadece davetlerde değil, günlük hayatınızda da göğüs ve bacak dekolteleri öne çıkacak...

Pantone bu yılın rengini klasik mavi olarak belirledi. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. 2020’de dolabınızda maviye yer açmayı unutmayın.

Feminenlik ve maskülenliği harmanlayan takım elbiseler 2020’nin vazgeçilmezi olmaya aday. Takım elbiseler, günlük, ofiste ya da şık bir davette dahi rahatlıkla giyilebildiği için adeta kadınların kurtarıcısı olacak.