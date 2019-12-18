Ülke kaynakları  çarçur edilemez

Raif UZKAN

Kalkınma Bankası’nın 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bankadaki Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan genel kurulda yaptığı konuşmada, Bankanın 26 yıldır katma değeri yüksek projelere ve bölgesel kalkınmanın finansmanına destek vererek, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

2018 yılı Reel Kârın 10,7 milyon TL olduğunun görüldüğünü belirten Akmercan, bugünkü Genel Kurulda hissedarların onayıyla sermayenin 400 Milyon TL’den 500 Milyon TL’ye yükseltilmesini öngördüklerini aktardı.

Özersay: Siyasi kararlara mesafe kondu

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Kalkınma Bankası’nın normal bir bankadan farklı olarak kendi mevzuatı ve kuralları olduğunu, ülke ekonomisi ve kalkınması için özel bir kurum olduğunu belirtti.

Hükümet adına Bankada siyasi anlamda kararlar alınmasına mesafe konulduğunu belirten Özersay, bankanın ilk olarak kendi kurumsallaşmasına odaklanması, doğru politikaların belirlenerek ihtiyaç olan alanlarda kredilendirme yapması ve tahsil etmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın yeni dönemde daha verimli çalışmalar yaparak geçmişte yerleşmiş bir geleneği de kıracağını umduğunu söyleyen Özersay, siyasi olarak çok başarılı olmasa da bir kez desteklenip daha sonra “geri ödemesi olmasa da olur” anlayışı ve kültürünün terk edilmesi gerektiğini ekledi.

Tatar: Kaynaklar birine bağışlanamaz

Başbakan Ersin Tatar da, Kalkınma Bankasının ülkenin kalkınmasında çok önemli rolü olduğunu belirterek, kurucularına, çalışanlarına ve hissedarlarına teşekkür etti.

Ülkedeki mevduatlar arttıkça buradan %2’lik pay alan Kalkınma Bankasının bu anlamda şanslı olduğunu belirten Tatar, Bankanın siyasi kararlar vererek ülkenin kaynaklarını çarçur etmesinin doğru olmayacağının altını çizdi ve Banka yönetiminin ve çalışanlarının sorumluluğunun bu kıt kaynağın en uygun şekillerde kullandırılması olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu’nda yer alacak kişilerin buradaki parayı kendi parasıymış gibi kullanması gerektiğini söyleyen Başbakan, verilen kredinin faiziyle geri alınmasının elzem olduğunu, memleketin kıt kaynaklarının birilerine bağışlanamayacağını sözlerine ekledi.