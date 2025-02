Ankara’da kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile görüştü. Kritik görüşmenin ana gündem maddesi terörle mücadeleydi. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her konuda fikir birliği içinde olduklarını belirtirken, "Bölücü örgüte karşı atılacak adımları görüştük" dedi.

Ahmed Şara ise, "İlişkileri stratejik işbirliğine dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

Suriye lideri Ahmed Şara ilk kez Türkiye'ye geldi. Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı artık geleceği için gerekli iradeye sahiptir. Bu ziyaret daimi dostluk döneminin başlangıcıdır" dedi.

"Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana oldu" diyen Erdoğan, "DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütaala ettik. Suriye'nin kuzey doğusunda kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Her türlü desteği gördük"

Erdoğan'ın ardından konuşan Ahmed Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin hem devleti hem halkkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Kültürümüz, sosyal alanlarımız aynı. Her alan işbirliğine gidelim. Ortak işbirliklerinden birisi güvenlik alanında olacaktır. Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması ve 67 sınırlarına dönmesi lazım. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız." diye konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya Ankara’ya gelebilmesi için Türkiye devlet filosundaki TC-IST kuyruk numaralı uçak tahsis edildi.