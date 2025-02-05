İbret verici

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen valiz vurgunuyla ilgili yargı süreci tamamlanırken, Serdar Atıcı’nın ardından Halil Yalçınkaya hakkındaki dava da dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, Yunanistan’dan birçok şahsın valizinden eşya ve nakit para çalan sanıklardan Atıcı hakkındaki karar geçtiğimiz aylarda açıklanmış ve 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yalçınkaya hakkındaki kararda sanığın 891 bin TL, Atıcı’nın ise 2 milyon 817 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Ayrıca sanık Yalçınkaya’nın sadece 2 kez hırsızlık yaptığı, Atıcı’nın ise 2023 yılı Ağustos-Kasım ayları arasında birçok kez valizlerden eşya çaldığı kaydedildi.

Bu nedenle Yalçınkaya’ya daha az ceza verildiği açıklandı.

Kameraların olmamasını fırsat bildi

Sanık hakkındaki kararı okuyan yargıç, öncelikle olguları aktardı. Yargıç, sanık Yalçınkaya’nın Atıcı ile birlikte 2023 yılı Ekim ayında iki ayrı günde kameraların olmamasını fırsat bilerek, iki ayrı valizden telefon, saat ve ziynet eşyası çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın çaldığı eşyaların değerinin 811 bin TL olduğunu, bu eşyaların 591 bin TL’lik kısmının bulunduğunu ancak geriye kalan eşyaların ise bulunamadığını, mağduriyetlerin ve şikayetlerin devam ettiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın suç ortağı Serdar Atıcı’nın söz konusu suçları 2023 yılı Ağustos ve Kasım ayları arasında işlediğini, toplam 2 milyon 817 bin TL değerinde ziynet eşyası ve eşya çaldığını, sanık Yalçınkaya’ya göre daha uzun süre ve daha fazla maddi miktarı yüksek eşya çaldığını ve 4 yıl hapse mahkûm edildiğini belirtti.

Yargıç, bu nedenle Yalçınkaya ile sanık Atıcı arasında ceza takdirinde ayrıma gidildiğini açıkladı.

Transitteki eşyaların çalınması suçunun yolcuların güvenini sarsan, ülke turizmi ve ekonomisine zarar veren bir suç olduğunu kaydeden yargıç, bu hususların sanık aleyhinde değerlendirildiğini söyledi.

Yargıç birçok eşyanın bulunmaması, mağduriyetlerin giderilememesini de yine sanık aleyhinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Sanığın sabıkasız oluşunu ve mahkemede özür dilemesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, Yalçınkaya’yı 2 ayrı davadan suçu bularak, 2 yıl 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.