Çözüm önerileri ele alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti.

Çavuş'un Birlik Başkanı Engin Halkseven ve patates üreticileri ile bir araya geldiği görüşmede sektörün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve 2025 yılı için planlanan destekler hakkında değerlendirildi.

Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Çavuş, sektörün sürdürülebilirliği açısından fiyat ve ürün istikrarının önemi vurgulandı.

Ülkenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan patatesin, hem iç piyasa hem de ihracat açısından stratejik bir ürün olduğunu kaydeden Çavuş, üretimde istikrarlı büyümenin sağlanması gerektiğini belirtti.

"Biz patatesimiz ile övünüyoruz. Ancak istikrarlı büyüme, üreticiyi zor durumda bırakmayan, onların emeğini koruyan ve sürdürülebilir bir yapıyı destekleyen bir büyüme olmalıdır” diyen Çavuş, üretim sürecinde istikrarın sağlanmasının sadece üreticiler için değil, tüketiciler için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle maliyet artışları, sulama ve gübreleme gibi temel girdilerde yaşanan sıkıntılar ile ihracat sürecinde karşılaşılan engellerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Çavuş, üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla devlet desteklerinin planlanacağını söyledi.

Seracılar Birliği’ni ziyaret etti

Çavuş, sera sektörünün mevcut durumu, üreticilerin talepleri ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında Kıbrıs Türk Seracılar Birliği’ni de ziyaret etti.

Ziyarette, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Yönetim Kurulu üyeleri ve üreticilerle bir araya gelen Bakan Çavuş, sera sektöründe yaşanan gelişmeleri, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Çavuş, üretim ve fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında denetimlerin daha da artacağını ve sıfır tolerans uygulanacağını belirtti.

Balıkçılara yönelik destekler artacak

Çavuş, Mağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi’ni de ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Kooperatif Başkanı Taşkın Biçmen ve balıkçılar yer aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede balıkçılık sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Çavuş, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üretimin artırılması adına 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan destek programları hakkında bilgi verdi. Çavuş, sektörün gelişimi için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını ve balıkçılara yönelik destekleri artırarak üretimi teşvik edeceklerini vurguladı.

Ayrıca, görüşmede balıkçılık ve su ürünleri sektörünün daha ileriye taşınması amacıyla Türkiye ile ortak projelerin geliştirilmesi konusuna da değinildi.

