Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda kamuoyu araştırmaları devam ederken, vatandaşlara daha çok ‘Tatar mı, Erhürman mı?” sorusu yöneltiliyor. Ancak vatandaşların bir kısmı seçime siyaset dışındaki isimlerin de aday olması gerektiğini söylüyor.

Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi kuzeyde de başkanlık sistemine geçilmesi konusunda ise vatandaşlar ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım seçmen küçük bir ülkede Başkanlık sisteminin daha iyi olabileceğini belirtirken, bunun tersini düşünen ve Başkanlık sisteminin ‘tek adam’ rejimine dönüşebileceği endişesini dile getirenler de var.

Ne dediler?..

Osman Üstünsoy

“Bence Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki adaydan fazla aday olacak ancak Tufan Erhürman ile Ersin Tatar çekişecek. İkiden fazla aday olsun ki hem oyları bölsün ve seçimi heyecanlandırsın. Seçim öncesinde anayasa değişikliği yapılarak başkanlık sistemine geçilirse daha iyi olacaktır. Dünyada birçok ülke Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyi de başkanlık sistemi ile yönetiliyor ve bence bu sistem parlamenter sistemden daha iyi olacaktır.”

Bayram Kansoy

“Bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak ancak şu an için öne çıkan iki isim de bu görevi yapmaya yeterli değil. Siyasiler bu işi yapamaz yapabilseler memleket bugün bu halde olmazdı. Seçim öncesinde anayasa değişikliği yapılsa ve başkanlık sistemine geçilse hiç iyi olmaz diye düşünüyorum. Burada başkanlık sistemine geçilirse başkan olacak kişi bir siyasi partiden olacağı için daha kötü olacaktır.”

Mustafa Kemal Karahasan

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasetin dışından birilerinin aday olması daha iyi olur. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte anayasa değişikliği yapılarak başkanlık sistemine geçilmesi ülke yararına olacaktır. Şu an bir iş için her tarafa gitmek zorunda kalıyorsun ancak başkanlık sistemine geçilirse tek yerden bu işler çözülecektir. Başkanlık sistemi Güney Kıbrıs’ta da uygulanıyor ve daha iyidir o nedenle bizde de başkanlık sistemi uygulanırsa parlamenter sistemden daha iyi olacaktır.”

Türkeş Kunt

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki aday bence bu ülke için yeterlidir. Daha fazla adayın çıkmasını pek yararlı görmüyorum. Yetkilerin tek elde toplanması doğru olmayacağından başkanlık sisteminin ülkeye olumlu bir fayda sağlamayacağını ve parlamenter sistemle devam etmemizin daha iyi olacağına inanıyorum.”

Mehmet Baki Güven

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki kişinin aday olması yeterlidir ancak kaç tane parti varsa hepsi aday çıkaracaktır. Partilerin dışında da birileri mutlaka aday olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir anayasa değişikliği ile başkanlık sistemine geçilmesinin ülke için daha faydalı olacağını ve her kafadan bir ses çıkmasını önleyeceğini düşünüyorum.”

Mustafa Alsancak

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday olsa KKTC halkının birlik ve beraberliği için daha iyi olacağını düşünüyorum ancak iki kişi ile de bu seçim olabilir. Siyasetin içinde olan iki kişinin yanında bir de dışarıdan eğitimli bir aday daha çıkarsa o da kabulümüzdür. Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde anayasa değişikliği yaparak başkanlık sistemine geçilmesi daha iyi olacaktır. En azından başkanlık sistemi ile tüm milletvekillerinin bakan olma yarışını da ortadan kaldıracağı için çok daha iyi olacaktır.”

Leyla Güvenlier

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok adaylı bir seçim yerine iki aday en fazla üç adayla bu seçimin yapılması daha iyi olacaktır. Siyasetin içinden adaylar yerine siyasetin dışından olması lazım ancak siyaset dışında kendisini yetiştiren liderleri çok göremiyoruz. Bu güne kadar tüm Cumhurbaşkanları siyasetin içinden çıkmadır. Temiz ve geçmişi iyi olan siyasetin dışında birilerinin kazanması ülke için daha yararlı olacaktır. Diğer yandan bir anayasa değişikliği ile başkanlık sistemine geçilip bu sistemin denenmesini daha faydalı buluyorum. “

Fehime Ulu

“Bu memlekette kim nereye isterse seçilsin değişen hiç bir şey olmayacaktır. Siyasetin dışında kültürlü ve bilgi sahibi birilerinin yönetime seçilmesi daha iyi olacaktır. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde anayasa değişikliği yapılarak başkanlık sistemine geçilmesi ülke için daha iyi olacaktır.”

Yusuf Ulu

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasetin dışından birilerinin aday olması daha iyi olacaktır. Yıllardır hiç bir şey değişmedi o nedenle siyasetin dışından birilerinin aday olması önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde anayasa değişikliği ile başkanlık sistemine geçilmesini daha yararlı buluyorum. Yapılacak işlere de karşı çıkan olmaz ve daha iyi olacağına inanıyorum.”

Ergün Polatlı

“ Şu anda ülke yönetiminden hiçbir şekilde memnun değiliz. Her anlamda sorunlarla boğuşuyoruz. Ülkede en erken zamanda başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Başkanlık sistemi ile daha iyi yönetilebileceğimizi düşünüyorum.”

Raşit Özerkurt

“ Ülkenin yönetiminden çok fazla memnun değilim ancak zamana göre kötü bir durumda da değiliz. Ülkede parlamenter sistemin iyi bir yönetim şekli olduğunu düşünüyorum. Başkanlık sistemine geçmeli miyiz emin değilim.”

Altan Yorgancı

“Ülkede parlamenter sistemle yönetilmeye devam etsek de başkanlık sistemine geçsek de bence pek önemli değil. Bizim için önemli olan şeffaf ve hesap verebilir bir yönetime sahip olmaktır. Halkın vergilerinin her kuruşunun hesabını verebilen bir yönetim olmalıdır.”

Cengiz Taş

“Başkanlık sistemine geçilmemeli çünkü başkanlık sistemine geçilen ülkelerde başarısız olunduğu görülüyor. Bu nedenle parlamenter sistemle yönetime devam edilmeli.”

Abdulrauf Karagülle

“ Ben KKTC’de başkanlık sistemine geçilmesinden yanayım çünkü parlamenter sistem başarılı olmuyor. Başkanlık sistemine geçilirse ülkenin kalkınıp daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum.”

Osmane Celal

“Ülkede parlamenter sistemle yönetimin devam etmesini istiyorum. Başkanlık sistemine sıcak bakmıyorum çünkü bir elde toplanan yetki her zaman insana zarar verir. Yetkinin paylaşılması ve paydaşların da bir birini sürekli denetlemesi gerekiyor. Bu nedenle ülkede başkanlık sistemine geçilmesine karşıyım.”

Olgar Hitit

“Başkanlık sistemine geçilse de parlamenter sistemle yönetilmeye devam edilse de pek bir şey değişmeyecektir. Ülkemizde hükümetin ve hükümetlerin bakış açısının değişmesi gerektiği inancındayım. Kararlı, dediklerinin arkasında duran ve boş vaatte bulunmayan siyasilere ve siyasi partilere ihtiyaç vardır.”

Mehmet Salih Atagül

“ Ülke yönetiminden ben memnunum. Başkanlık sitemine geçilmeli mi emin değilim. Ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Deneyelim ve başarılı olunursa başkanlık sistemi ile devam edilsin ancak başaramazsak parlamenter sisteme de geri dönebilelim düşüncesindeyim.”