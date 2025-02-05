Karadan mı girdi denizden mi ?

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde üzerinde uyuşturucu bulunan Yusuf Süner’in ülkeye yasal girişinin olmadığı tespit edildi. Zanlının ülkeye nasıl girdiği de soruşturulurken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin SA 266 plakalı aracı kontrol için durdurduğunu söyledi.

Polis, SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan arama arka koltukta yolcu olarak bulunan Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ileri işlem için Adli Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Polis, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye yasal girişinin bulunmadığını tespit ettiklerini, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken telefon olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “KKTC’de izinsiz ikamet etmek, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

