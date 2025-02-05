CTP yarışa hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi başkanlığına yeniden Çağlar Gulamkadir seçildi.

CTP Güzelyurt İlçesi 28’inci Olağan Kongresi önceki akşam yapıldı. Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, CTP Genel başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Verilen bilgiye göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından yönetim organlarının seçimi yapıldı.

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı.

Erhürman: Halkla birlikte yöneteceğiz

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman önlerinde bu sene en az bir seçim olduğunu kaydetti ve bu seçimlere hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

CTP’nin bu ülkenin en köklü ve en büyük partilerinden biri olduğunu söyleyen Erhürman, "gerek içeride gerekse dışarıda, bu halkın ne hale getirildiği ortadadır" dedi.

Erhürman, “Halkın tüm kesimlerinin gözünü CTP’ye diktiğinin farkına varmak zorundayız. Biz bu seçimleri evet kazanacağız, kazanmak zorundayız. Bu ülke için bu halk için kazanmaya yazgılıyız, başka da çaresi yoktur” diye konuştu.

Erhürman, “CTP, bu seçimleri kazanacak ve bu ülkenin seçilmiş insanlarıyla birlikte yönetecek” ifadelerini kullandı. CTP’nin hükümette de Cumhurbaşkanlığı’nda da ülkeyi halka birlikte yöneteceğini belirten Erhürman, “Biz bu seçimleri kazanacağız ve bu ülkeyi bu halkla birlikte yöneteceğiz. Bu ülke güzel günler görecek” dedi.

Gulamkadir: Umudu yeşerteceğiz

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de dayanışma içinde çalışarak, umudu ve geleceği birlikte inşa edeceklerinin altını çizdi ve “Kutuplaşmayı değil, birlikteliği; karamsarlığı değil, umudu yeşerteceğiz” diye konuştu.

Gulamkadir, “Bugün burada, CTP'nin köklü geleneğinden aldığımız güçle, demokrasiyi, adaleti ve eşitliği savunma kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için toplandık” ifadelerini kullandı.

CTP’nin, yarım asrı aşkın bir süredir emekçinin, çiftçinin, öğrencinin, esnafın, kadınların ve gençlerin sesi olmaya devam ettiğini söyleyen Gulamkadir, “Bugün de bu sorumluluğumuzun bilinciyle, bölgemizin sorunlarına çözümler üretmek ve daha yaşanabilir bir Güzelyurt için çalışmak adına bir araya geliyoruz” dedi.

Yönetim belirlendi

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Cemal Türkler, Duygu Kılıç, Erkut Vedat Öner, Müge Tüccar, Murat Aslan, Necat Besim, Osman Bican, Osman Kısaoğlu, Selim Göçmenoğlu, Uğur Saygılı"

Disiplin kurulunda ise Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı görevlendirildi.

Erhürman, Tatham ile görüştü

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham'ı kabul etti.

Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros’un da hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve Mart ayında gerçekleşmesi öngörülen gayri resmi genişletilmiş toplantıya ilişkin istişarelerde bulunuldu.

