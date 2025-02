Geçici çözüm bulundu

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde görev yapan tek Dr. Dilek Yazman emekliye ayrılınca son birkaç gündür hastalara bakacak kimse kalmadı.

Hastaların sürekli doktor sorması üzerine sağlık personeli, Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nin duvarına ‘Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Yazman 31 Ocak 2025 tarihinde emekliye ayrıldı. Yerine bakacak doktor yoktur. Hematoloji polikliniği yapılamayacaktır” yazısı astı.



Bu yazının sosyal medyada yer alması ve tepkiyle karşılanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Dr. Dilek Yazman’la hizmet alımı yapılması konusunda anlaştı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yazman’ın bugün itibariyle hizmet alımı statüsünde hasta bakmaya başlayacağını söyledi.

Dinçyürek, “Bununla birlikte Ocak ayı itibariyle Türkiye’den her ay bir hafta boyunca hematoloji uzmanı, genetik ve gastroenteroloji doktorları da hasta bakıyor’’ dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.



Yaş haddinden emekliye ayrılan Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Yazman’ın hizmet alımı statüsüyle hasta bakmaya devam edeceğini kaydeden Dinçyürek, Yazman’ın yasal düzenlemeler gereği yeniden istihdam edilmesi veya sözleşmeli olarak göreve başlamasının mümkün olmadığını bu nedenle hizmet alımı yapılacağını söyledi.

Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan sağlık protokolü kapsamında Türkiye’den gelen hematolog, genetik doktoru ve gastroenterolog doktorunun şu an itibarıyla her ay bir hafta boyunca görev yaptığının da altını çizdi. Dinçyürek, sürekli olarak hizmet vermeleri için de çalışmalar devam ediyor.

Hastaların mağdur olmaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve doktor eksikliğini kalıcı olarak gidermek adına girişimlerin devam ettiğini söyleyen Dinçyürek, Türkiye’den gelen uzman doktorların sağlık sistemine önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025, 09:48