Milli cephe tepkili

Güney Kıbrıs’ın Baf kasabasında EOKA büstüne boyalı saldırı yapılmasına ELAM’ın yanı sıra DİSİ’den tepki geldi. Fileleftheros gazetesi fail ya da faillerin, parkta yer alan 1955-59 mücadelesiyle ilgili EOKA’cıların büstlerine ve açıklayıcı panolara, boyalarla sloganlar yazdığını ve semboller yaptığını belirtti.

Gazete ayrıca “DİSİ Daha Sağda, ELAM ise Daha da Sağda” başlıklı bir başka haberinde ise yine aynı haberin devamı olarak Baf’taki EOKA’cılar parkına yapılan vandallıkla ilgili DİSİ ve ELAM'ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİSİ ve ELAM yaptıkları açıklamayla bu olayı kınarken, “EOKA’cılara” saygı duyulmasını istedi.

DİSİ açıklamasında ayrıca “ulusal kurtuluş mücadelesinin savaşçılarının anısını lekeleyen, saygısızlık eden bu tür eylemlerin toplumda yerinin olmadığını” belirterek polisin olayı araştıracağına ve suçluları bulacağına dair inancını da dile getirdi.

ELAM ise açıklamasında vandallığı kınayarak bu eylemin, “Kıbrıs’ın özgürlüğü için canlarını veren savaşçıların anısına hakaret olduğunu” belirtti.

ELAM, bu tür eylemlerin toplumda yerinin olmadığını ayrıca EOKA’cılara ve tarihe yönelik bir hakaret teşkil ettiğini ifade etti.

Gazete aynı haberinde iki parti arasındaki sağcı kitleye ulaşma rekabetinde, ELAM’ın, gelecek Cuma Limasol’da yasa dışı sığınmacı ve suçlara karşı yürüyüş düzenleyeceğine dair açıklama yapmasıyla, sığınmacı meselesini gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre ELAM açıklamasında Limasol’da, yasa dışı sığınmacıların faaliyetleri nedeniyle artan suç olaylarına dikkati çekerek tüm vatandaşları yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025, 09:31