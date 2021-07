Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Millete Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, milleti selamlayarak başladığı konuşmasında, bugün, devlet ve millet hayatının hem en alçak saldırısının, hem de en şanlı direnişlerinden birinin beşinci yıl dönümü olduğunu dile getirdi.

Sözlerine, "O gece 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz, 'gömelim gel seni tarihe' desek sığmayacak kahramanlıklarıyla, bu millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama, Rabb'imizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu, geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle, memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla, 'bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek', sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiğinde önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hakk'a tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın nazlı dalgalanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi şahidimiz olsun ki; ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız.

"Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öteki dünyada da bu iblis yoldaşlarının yakasına yapışacak, ruzi mahşerde peşlerini bırakmayacağız" dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün açılışı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı. Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi. Erdoğan ve beraberindekiler, mapping uygulamasıyla sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı koridoru gezdi, selaları dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da direnen vatandaşların yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı.

Erdoğan ve Bahçeli, demokrasi nöbetlerinin canlandırıldığı salonda bulunan kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar yapıldı, şehitler anıldı.