Bileklik şart olacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 pozitif olanların hastalığı semptomsuz geçirmesi durumunda hastaları 19 Temmuz’dan itibaren eve gönderme kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar uyarınca Covid-19 pozitif kişiler, pandemi hastanesinde görevli hekimin değerlendirmesi ve uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecek.

Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonuyla ilgili gerekli koşullar şöyle:

1- Covid-19 pozitif hastaların ev karantinasına alınabilmesi için ayrı bir evde kalması zorunludur.

2-Kişi bakıma muhtaç ise veya 18 yaş altında ise ayrı ev olması koşulu ile bakıcısı ile veya bir ebeveyni ya da yasal olarak sorumlu olan bir kişi ile birlikte ev karantinasına alınabilir.

3-Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır. Karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir)

4-Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilemez.

KKTC kırmızı kategoride

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ayrıca son günlerde artan Covid-19 vakaları dolayısıyla KKTC’nin “Turuncu” kodundan “Kırmızı” kodlu ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 45/2018 bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu hafta alınan kararları açıkladı.

Kararlarda, Türkiye halen “Turuncu” kodlu ülkeler arasında yer alıyor.

Alınan karar çerçevesinde, otele veya casinoya giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Test zorunluluğu

Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisinin görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılmasının uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, otel veya casino çalışanlarının maske takacağı ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekleri kaydedildi.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edileceği belirtilen açıklamada, masaların arasının 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesinin zorunlu olacağı kaydedilen açıklamada, bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekleri ifade edildi.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabileceği kaydedilen açıklamada, canlı müzik yapacak müzisyenlerin her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekleri belirtildi.

Bar ve clublar

Bar ve clubların, dış mekanlarını ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürebilecekleri kaydedilen açıklamada, bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacağı belirtilen açıklamada, masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği, kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacağı kaydedildi.

Renk kategorileri ve kurallar

Koyu kırmızı;

• Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

• KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.



Kırmızı;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 3 Gün Karantina

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler,29.07.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir.Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 7 Gün karantina

Turuncu;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

• Karantinasız giriş

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 5 Gün karantina.

Yeşil;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Kısıtlama yok.

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Gri;

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Genel kurallar

o Aşılı kişi: aşı programını tamamlamış.

o Sinovac: 2 doz

o Biontech: 2 doz

o Sinopharm: 2 doz

o Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

o Vaxzevrıa (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

o Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

o Sputnik v: 2 doz

o Moderna: 2 doz

• Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

• Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz RAPEL aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesinden itibaren 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

• 18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir. Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.

Delta varyantı olan ülkeler

• “Delta” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;

• Bulaşıcılığı artmış veya Covid-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

• Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

• Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.



1. Ada içi sınır geçiş kuralları

• Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

• Seviye 2(Turuncu) :7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi

• Seviye 3 (Kırmızı): Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.



Eğlence/organizasyon

*Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir. Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacaktır. Törenlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır. Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

*Lunapark, tombala v.b. etkinliklerin alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Etkinliğe katılacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.

*Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların her 7 günde bir PCR testi yapması koşuluyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Diğerleri

*Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır. İbadethaneye girecek olan kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörde görev alacak kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.