Üç yıl içinde şampiyonluk

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2021 – 2022 futbol sezonu hazırlık döneminde basın mensupları ile bir araya geldi. Kulübün antrenman tesisi olan Yonpaş Arena’da gerçekleştirilen basın toplantısında tesisler tanıtıldı ve yeni sezon ile ilgili görüşler aktarıldı.

Yonpaş Arena’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, kendi tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başarının sırrı kaliteli antrenman

Devecioğlu, Yonpaş Arena tesisinin önemine değinerek “Geçen yılki başarımızın en büyük sebebi de bu zeminde yaptığımız kaliteli antrenmandı” dedi.

Teknik ekibin tanıtımı ve sportif hedefler ile ilgili açıklamalarda bulunan Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, ülkemizde bugüne kadar kurulmuş en geniş teknik ekiple karşınızdayız. Sayımız kulüp doktoru ile 13 olacaktır” ifadelerini kullanarak teknik ekipte yer alan isimleri aktardı.

Devecioğlu: Bu yıl başa oynayacağız üç yıl içinde şampiyon olacağız

“Sportif hedeflerimizde uzun vadeli olarak üç yıl içerisinde kendi öz kaynağımızdan gelen ve mevcut kadrodaki oyuncularımızla lig ve kupa şampiyonluğu hedefliyoruz” diyen Sedat Devecioğlu, “İçerisinde bulunduğumuz 2021-22 futbol sezonunda 22 kişilik kadromuzun yaş ortalaması geçtiğimiz yıla oranla bayağı bir düşüş yaşadı.”

Muhtemelen en genç kadro olacağız

Bu yıl 23,2 olacak yaş ortalamamız ile muhtemelen ligin en genç kadrolarından biri olacağız. Bununla beraber kendi öz kaynak oyuncularımızın gelişimine ağırlık vererek başa oynama hedefindeyiz. Üç yıl içinde de şampiyon olma hedefimiz var” açıklamalarını yaptı.

Evram: Takımı gençleştirdik

Kulüp başkanı Mehmet Evram yaptığı konuşmada kulüp ve yönetim olarak yenilikçi vizyonları olduğunu, basın toplantısının da bu çerçevede gelenek olduğunu aktardı. Yönetim olarak yeni bir vizyon ortaya koyarak takımı gençleştirdiklerini, ve altyapıya önem verdiklerini söyleyen başkan Evram, bu noktada doğru işler yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

İkin: Uzun vadeli düşünüyoruz, atkılarımız devam edecek

Yonpaş Orman Ürünleri AŞ KKTC Bölge Direktörü Mehmet H. İkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal şirketler her yıl sosyal sorumluluk projeleri için belirli bir bütçe ayırırlar. Yonpaş AŞ şirket kültürü gereği yıllık karının ciddi bir kısmını, faaliyette bulunduğu bölgelerde ülke gençliğine ve geleceğine yatırım amaçlı ile eğitim ve spora aktarmaktadır. Sponsorluk desteğini kısa vadede düşünmüyoruz. 4 yıllık beraberliğimizde tüm desteklerimizi başarıya dönüştüren yönetim kurulu üyelerimize, sayın hocalarımıza ve tüm sporcularımıza teşekkür ederim."