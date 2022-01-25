Beyaz afet hayatı felç etti

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısı ile kuzey batısında, İstanbul Havalimanı çevresinde önceki gün başlayan ve dün devam eden kar yağışı beyaz afete dönüştü. Kentte yollar kapanırken, diğer illerden İstanbul’ a giriş durduruldu. Otogarlardan bugün saat 08.00'e kadar çıkış yapılamayacağı belirtilirken

Marmaray seferleri dün geceden bu sabaha dek uzatıldı. Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

Kar nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım dışındaki kamu personellerinin bugün izinli sayılacağı bildirildi.

Bazı bölgelerde 85 santim

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bazı bölgelerde 85 santimetre kar ölçüldüğünü bildirdi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz" dedi.

Kamu çalışanlarına izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin bugün idari izinli olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak 2022 Salı tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.

Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de, “Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir” duyurusunda bulundu.

Trafik felç oldu

İstanbul'da Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti. D-100 kara yolu Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kalırken, vatandaşlar ulaşımlarını sadece belli aralıklarla gelen metrobüslerle sağlamaya çalıştı.

Esenler O-3 bağlantı yolu Edirne istikametine giden araçlar kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle trafikte ters yönde ilerledi.

Öte yandan D-100 kara yolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek giderken, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Ayrıca Trakya yönünden İstanbul’a girişler durduruldu.

THY İstanbul uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları'na (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00’e kadar durdurma kararı aldık” dedi.

