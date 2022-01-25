Suç ortağı aranıyor

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinin avlusunda bulunan 31 bin lira değerindeki hurda malzemeleri çalan iki kişiden biri olan İbrahim Kurdaş kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Suçla bağlantılı bir kişi daha aranırken, zanlı Kurdaş dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Ocak 2022 tarihinde saat 12.30 sıralarında Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde Elmaz Karaoğlan Oto Yedek Parça isimli iş yerinin telli avlusu içerisinde bulunan hurda eşyaların çalındığını söyledi. Polis, çalınan 5 adet şanzımanı, 15 adet motor üst kapağı, bir adet hurda motoru, bir ton bakır parça kablo, 3 adet alüminyum pencere, bir adet alüminyum kapı, 10 adet radyatör, 6 adet alüminyum jant, 3 adet duşa kabin ve 25 adet buzdolabı motorunun değerinin 31 bin TL olduğunu açıkladı. Polis memuru, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını, 22 Ocak 2022 tarihinde suçu işleyenlerin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, kimliği tespit edilen iki zanlıdan biri olan İbrahim Kurdaş’ın 23 Ocak 2022 tarihinde ikametinde tutuklandığını ifade etti. Polis, suçla bağlantılı bir kişinin ise arandığını söyledi.

Polis memuru, yapılan araştırmalar sonucu çalınan eşyalardan 2 adet alüminyum jantın, 3 adet, motor üst kapağının, 2 adet hurda radyatörün ve 2 adet hurda şanzımanın bölgede bir iş yerinde tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.