Destek arıyor

Brüksel’e giden Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşerek, Maraş’a karşılık Ercan’ın uluslararası trafiğe açılması yönündeki öneri hakkında aydınlatıcı bilgi verdiği açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin amacının, Avrupa Birliği’nin Ankara’ya yönelik arabuluculuk yapması ve Kıbrıs sorununun uzun zamandır içerisinde bulunduğu çıkmaz ve durgunluktan çıkmasına ilişkin bir yol bulunması için baskı yapılması olduğuna işaret etti.

Rum tarafının GYÖ’lerle ilgili öneriyle kapalı bölge Maraş’taki “yeni oldu-bittileri” tersine çevirmeyi amaçladığını öne süren gazete, öneride “yasadışı Timbu (Ercan) havalimanı ile işgal altındaki Mağusa limanının işlemesinin” paket olarak yer aldığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, esasında eski önerisinin tekrarı olan önerisinin “kapalı bölge Maraş’ın BM yönetimi altına verilmesi ve yasal sakinlerinin geri dönüş sürecinin başlamasını içerdiğini” yazan gazete, buna paralel olarak “Kıbrıs Türk tarafına yem olarak ise, Ercan Havalimanı’nın BM yönetimi altına girmesi ve tek FIR hattıyla uluslararası hukuk temelinde çalışmasının önerildiğini” öne sürdü.

“Bu hamleyle, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıslı Türklerin izolasyonuyla ilgili argümanına yanıt verildiğini” de ileri süren gazete, Kasulidis’in kısa süre önce Atina’ya yaptığı ziyaretinde, gerek Yunanistan Başbakanı, gerek de Yunanistan Dışişlerini bakanını Anastasiadis’in önerisi konusunda bilgilendirdiğini anımsattı.