Yeni dönem başlıyor

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerde kazananların listesi dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik tarafından açıklandı. Buna göre 50 milletvekilinden sadece 11’inin kadın olduğu belirlendi. Buna göre CTP 6, UBP 3, HP 2 kadın milletvekili çıkardı. Kadın milletvekillerinin isimleri şöyle: Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Filiz Besim, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Jale Refik Rogers, Resmiye Eroğlu Canaltay, Ayşegül Baybars, Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, Yasemin Öztürk.

Genel seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri de HP’den ayrılıp, UBP’ye geçen Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den ayrılıp UBP’ye geçen Bertan Zaroğlu’nun liste dışı kalması oldu.

Sadece 18 yeni isim var, eskiler görevde

Meclise girmeye hak kazanan yeni yüzler ise Alişan Şan, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük, Ziya Öztürkler, Emrah Yeşilırmak, Fırtına Karanfil, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Serhat Akpınar, Ongun Talat, Filiz Besim, Ahmet Savaşan, Sadık Gardiyanoğlu, Hasan Tosunoğlu, Şifa Çolakoğlu ve Talip Atalay oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Seçimde yüzde 5'lik ülke barajını aşan partilerin UBP, CTP, DP, HP ve YDP olduğunu resmen açıkladı ve 50 milletvekilinin adlarını da duyurdu.

İşte resmi sonuçlar

Ulusal Birlik Partisi

Lefkoşa

1-Faiz Sucuoğlu

2-Olgun Amcaoğlu

3-Ahmet Savaşan

4-Hasan Taçoy

4-Alişan Şan

6-Sadık Gardiyanoğlu

7-Zorlu Töre

Gazimağusa

1-Dursun Oğuz

2-Sunat Atun

3-Oğuzhan Hasipoğlu

4-Hakan Dinçyürek

5-Resmiye Eroğlu Canaltay

6-Hüseyin Çavuş



Girne

1-Kutlu Evren

2-İzlem Gürçağ Altuğra

3-Ünal Üstel

4-Özdemir Berova

5-Hasan Küçük

Güzelyurt

1-Ali Pilli

2-Ziya Öztürkler

İskele

1-Nazım Çavuşoğlu

2-Yasemin Öztürk

3-Emrah Yeşilırmak

Lefke

1-Fırtına Karanfil



Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa

1-Tufan Erhürman

2-Sıla Usar İncirli

3-Doğuş Derya

4-Ürün Solyalı

5-Devrim Barçın

6-Filiz Besim

Gazimağusa

1-Asım Akansoy

2-Teberrüken Uluçay

3-Erkut Şahali

4-Şifa Çolakoğlu

Girne

1-Ongun Talat

2-Fikri Toros

3-Fazilet Özdenefe

4-Ceyhun Birinci

Güzelyurt

1-Armağan Candan

İskele

1-Biray Hamzaoğulları

2-Fide Kürşat

Lefke

1-Salahi Şahiner



Halkın Partisi

Lefkoşa

1-Kudret Özersay

Gazimağusa

1-Ayşegül Baybars

Girne

1-Jale Refik Rogers



Demokrat Parti

Lefkoşa

1-Hasan Tosunoğlu

Gazimağusa

1-Fikri Ataoğlu

Girne

1-Serhat Akpınar



Yeniden Doğuş Partisi

Lefkoşa

1-Talip Atalay

Gazimağusa

1-Erhan Arıklı

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 11:14