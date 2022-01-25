Mesaj çok açık

Emir ERTORUN

Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Lefkoşa’da şölenle kutlama yaptı.

Sarayönü Meydanında yer alan şölende, partililer, ellerindeki UBP, KKTC ve Türkiye bayrakları ve meşalelerle, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu coşkuyla karşıladı.

Milletvekilleri ve seçime katılan tüm adayların katılımıyla gerçekleştirilen şölende, ilk olarak UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu konuştu. Hasipoğlu, “İktidarımıza hoş geldiniz” dedi, seçim zaferini hep birlikte kazandıklarını söyledi.

Sucuoğlu: Ateşten, lavdan gömlek giydik

Tüm milletvekilleri, milletvekili adayları, aday adaları ve ilçe başkanlarıyla birlikte sahneye çıkan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, tüm ilçelerden gelen partililer ve vatandaşlara teşekkür ederek, soğuk havaya rağmen burada olan herkesin zaferin mimarı olduğunu söyledi.

Çok uzun, zor, emek, enerji isteyen bir süreç geçirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin ve seçimin UBP’nin zaferiyle sonuçlandığını, ateşten lavdan gömlek giydiklerini, 62 gün hükümette mücadele ettiklerini, halkı ne sağlıksız ne parasız bıraktıklarını kaydetti.

Önümüzdeki süreçte zor görevler alacaklarını ifade eden Sucuoğlu, “Başaracağız çünkü inanıyoruz inanıyorsunuz” dedi.

“Radikal kararlar alacak partilerle yürüyeceğiz”

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’yla bugün görüşeceklerini ve ardından kendilerine yeni hükümeti kurma görevinin verileceğini de ifade ederek, “Biz, seçim kaygısı olmayacak, radikal kararlar alacak partilerle yürüyeceğiz. Başarıya odaklanarak birlikte yürüyeceğiz. En büyük özellik bu olacak. Halka hizmet süratini ne onlar ne biz keseceğiz. Hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Tünelin ucundaki güneşe ulaşacağız” diye konuştu.