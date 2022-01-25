Seçimin özeti bu

Cumhurbaşkanlığı, ülkede önceki gün gerçekleştirilen genel seçime ilişkin açıklama yayımlayarak, “Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkımızdan onay alan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği çözüm modeli, 23 Ocak 2022 genel seçim sonuçlarıyla da halkımız tarafından bir kez daha onaylanmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı, “Kıbrıs sorununu çözecek vizyona yenilemiş olduklarını desteklerinden dolayı” halka teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, erken genel seçim “bir demokrasi şöleni” olarak nitelendirilerek, halkın en önemli karakteristik özelliklerinden olan hoşgörü ve olgunluk çerçevesinde, özgürce sandıklara giderek anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullandığı belirtildi.

Tatar, görevi Sucuoğlu’na verecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki günkü erken genel seçimin ardından Meclis’e girmeye hak kazanan partilerle görüşerek yeni hükümetin kurulması için seçimden birinci sırada çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu görevlendireceğini açıkladı.

Tatar, seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanı olarak izlediği siyasetin halk tarafından kabul gördüğü mesajını dünyaya ilettiğini belirtti.

“Mevcut hükümet devam edebilir…”

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) en yüksek oy alan parti olduğu ve şimdiki hükümette ortağı olan Demokrat Parti’nin ise oyunun azalmadığı göz önüne alınarak, seçim sonuçlarının mevcut hükümetin siyaseten ortaya koyduğu vizyon ve argümanların halk tarafından kabul gördüğü olarak değerlendirilebileceğini, dolayısıyla kabine değişikliğiyle mevcut hükümetin devamı ya da yeni bir partinin ortaklığa eklenebileceğini ifade etti.

Siyasi partilerle görüşecek

Tatar, bugünden itibaren görevlendirme süreci kapsamında siyasi partilerle görüşmeye başlayacağını ve bu görüşmelerin ardından UBP Başkanı ve mevcut Başbakan Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verebileceğini açıkladı.

“Boykotçuların konuşma hakkı yok”

Seçimi birtakım gerekçelerle boykot edenlere de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, halk iradesinin seçime yansıması için birçok defa çağrıda bulunduğunu hatırlattı ve “Boykot edenlerin şu anda konuşma hakkı yok” dedi.

“Bizi zor bir süreç bekliyor”

“Bizi zor bir süreç bekliyor. Ülkede ekonomik sıkıntılar, yapısal bozukluklar var. Bunların düzeltilebilmesi için ciddi kararlar alınması lazım ve Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde ekonomik iş birliği protokolleriyle buraya gerekli desteğin verilmesi lazım” şeklinde konuşan Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu süreçte gerekli cesarete sahip olduklarını ifade eden açıklamalarını memnuniyetle izlediğini ifade etti. Tatar, seçimi birincilikle kazanan UBP’yi ve milletvekili sayısını artırarak partisini meclise taşıyan Faiz Sucuoğlu’nu tebrik etti.

“Muhalefetin söylediklerine de dikkat edilmesi gerek”

Barajı geçen tüm siyasi partilere de göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebriklerini ileten Tatar, özellikle oylarını artırarak ana muhalefet görevini sürdürecek, seçimin en yüksek oy alan ikinci partisi CTP’yi tebrik etti ve bu süreçte ana muhalefetin söylediklerine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.