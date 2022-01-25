Yarıyıl tatili 1 Şubat’ta

Erken seçim dolayısıyla önceki gün oy verme işlemi yapılan okullarda gerekli düzenleme ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, oy verme işlemi yapılan okullarda oy sayım işlemlerinin ertesi güne sarkabileceğini belirtmiş, eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, okullarda gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için dün tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceğini duyurmuştu.

Bu arada, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Şubat yarıyıl tatili, 1 Şubat Salı günü başlayıp 13 Şubat tarihinde sona erecek. 2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Kolej sınavlarının ilk basamağı 29 Ocak’ta

Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 29 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) ise 11 Haziran Cumartesi düzenlenecek.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-2022 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.

KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

Girne Belediyesi, okulları dezenfekte etti

Öte yandan Girne Belediyesi, genel seçimlerin ardından Coronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında bölgede bulunan tüm okulların dezenfektasyon çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ilaçlama ekipleri, hafta sonu gerçekleşen genel seçimler sonrası, seçim sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini, havaya sisleme yöntemini kullanarak tamamladı.

Açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak, velilerin de hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Girne bölgesinde bulunan ve seçmen sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların ilaçlandığı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavaboların bugün belediye ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okulların hazır hale getirildiğini kaydetti.