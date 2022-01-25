Anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırım Tatarları Derneği Federasyonu Onursal Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların artarak devam ettiğini belirterek, bilgi, tecrübe paylaşımı, KKTC’ye yapılan yatırımların artması, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çeşitli projelerin değerlendirilmesi ve refahın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkına daha güvenli bir yaşam sunabilmek görevimizdir. Yıllardır Rum-Yunan ikilisine karşı bir mücadele verilmektedir. Kıbrıs Türkleri soykırım yaşamış, zulüm görmüştür. Şu anda kendi devletimizin çatısı altında yaşamaktayız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bunu bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Biz federasyon temelinde bir antlaşma istemiyoruz. Rumlar adayı Yunanistan’a bağlamak için uğraştılar ve hâlâ uğraşıyorlar. Biz siyasetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. KKTC’ye yatırımların artarak devam edeceğine de inancım tamdır. Ben de bir Tatar olarak sizi burada görmekten mutluluk duydum.”

Başmuşavir ile görüş alışverişi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi yakında sona erecek olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’i kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre kabulde, KKTC-TC arasında ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için acil ve önem arz eden hususlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Keleş’ten Tatar’a ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş’i kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, şehitler Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına TRT ortak yapımı ile hazırlanan “Kesişme; İyi ki varsın Eren” sinema filminin özel gösterimine davet edildi.

Sinema filminin özel gösterimi bugün saat 18.30’da Avenue Cinemax Lefkoşa’da yer alacak.