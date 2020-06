Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),dün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı. Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan son açıklamada, yaralılardan üçünün taburcu edildiği, 15 vatandaşın tedavilerine devam edildiği bildirildi.

14 ev ve 9 ahır hasar gördü

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bingöl’de 14, Erzurum’da 4 vatandaşımız yaralanmış ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar görmüştür. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir."

Oktay: Yaraları bir an önce saracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gitti.

Cumhurbaşkanı Oktay, yaptığı ilk açıklamada, "Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

AFAD devrede

AFAD depolarından bölgeye toplam bin 242 adet çadır gönderildi.

Türk Kızılay tarafından bin kişilik sıcak yemek, 153 çadır, bin 500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı, 19 personel ve 14 araç ile birlikte olay bölgesine sevk edildi.

Bir güvenlik korucusu şehit oldu

Depremde Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi hasar gördü.

Hasar gören kulübede 2 güvenlik korucusu göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan 2 güvenlik korucusundan biri sağ olarak kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan diğer güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.