Afrika ülkeleri liste dışı

Bakanlar Kurulu’nun, Coronavirüs (COVID-19) ile ilgili 11 Haziran’da tedbir amaçlı aldığı KKTC'ye girişlere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlar şöyle:

“1- 15 Haziran 2020 tarihinden 1 Temmuz 2020 tarihinde kadar Türkiye'den ülkeye gelecek olan öğrencilerin ve akademisyenlerin testleri yapılıncaya değin karantinaya alınmaları, test sonuçlarının çıkmasıyla birlikte ücret ödemeksizin kampüs karantinası koşullarına uymaları kaydıyla ülkeye giriş yapabilmelerine izin verilmesi, sonrasında yapılacak denetimlerden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yetkili kılınması,

2- 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren Kıbrıs RumYönetimi'nde çalışan, eğitim veya tedavi gören KKTC vatandaşları ve Pile köyüne yaşayan KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maroııitler ile Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC'ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olmaları; bu kuralın çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs'ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC'ye girişlerinde de geçerli olması;

3-1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkesin, ülkesinin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC'ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmelerinin değerlendirilmesi;

A Kategorisi

Malta, Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, İsrail, Yunanistan, Danimarka, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, İzlanda, Tayvan.

Koşul : Tüm yolculardan 72 saat içinde yapılan ve sonucu Negatif olan PCR testi istenmesi.

B Kategorisi

İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Estonya.

Koşul : Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ne gelmeden önce ve ayni zamanda KKTC'ye geldiklerinde olmak üzere çifte PCR testi uygulanması.

C Kategorisi (Yüksek Risk Grubu Ülkeler)

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İtalya, İspanya, Fransa.

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce PCR testi yapmaları ayni zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uymaları zorunludur.

4- Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yurt dışında bulunan KKTC vatandaşlarının ve bu kişilerin vatandaş olmayan eş ve çocuklarının ülkeye girişlerinde daimi ikametlerinin KKTC olması şartının aranmaması; öte yandan bu kişilerin ve KKTC vatandaşı olmasa da eş ve çocuklarının gelecekleri ülkeye göre yukarıda tarif edilen koşullara bağlı olarak ülkeye girişlerine izin verilmesi;

5- İlk geçişlerinde 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış olan PCR testi ibraz edilmesi koşuluyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek olan GKRY vatandaşlarının ve GKRY'nde daimi olarak ikamet eden diğer ülke vatandaşlarının KKTC'ye girebilmeleri ; öte yandan bu kişilerin son 14 gün içerisinde bir başka ülkeye seyahat ettiklerinin tespit edilmesi halinde güney Kıbrıs'a hangi ülkeden geldilerse o ülkelere uygulanan ve yukarıda belirtilen koşullarla KKTC'ye girişlerine izin verilmesi;

6- Yukarıdaki üç kategori ülke dışında kalan, belirtilmemiş bir ülkeden gelen yolcularla ilgili olarak KKTC'ye girişlerde hangi kuralların geçerli olacağına Sağlık Bakanlığı’nın karar vermesi;

7- Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerde değişen risk durumlarına bakarak bu ülke listelerini ihtiyaç duyuldukça güncellemesi.”

