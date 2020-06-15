Tedavi şart

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bağımlıların cezaevine gönderilmesinin çözüm olmadığını ifade ederek, Denetimli Serbestlik Yasası ve uygulamalar ile ilgili bilgi verdi, bağımlıların cezaevine gönderilmesini eleştirdi. Çakıcı, tedavi olmadan bağımlının cezaevine girmesi halinde orada satıcılar ile tanıştığını ve tedavi olmadığı için de ceza süresinin sonunda tekrar kullanmaya başladığını ifade etti.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında konuşan Mehmet Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası'nın hazırlanma süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çakıcı, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de bağımlı hastaların tedaviye gitmesi, bağımlı olmayan satıcının hapse girmesi ayrımı olduğunu, 15 yıllık eğitim hayatının ardından Kıbrıs'a geldiğinde bunun ayrımı olmadığını ve mahkemelerde değişik durumlarla karşılaştığını ifade etti.

Bağımlıyı cezaevine koyarak bu işin çözülemeyeceğini ifade eden Çakıcı, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını, hatta Türkiye'de 2006'da denetimli serbestlik yasası geçmeden dahi zorunlu yatılı tedavi süreci olduğundan söz etti. Mehmet Çakıcı, milletvekili olduktan sonra hep bu konuyu dillendirdiğini belirterek, uzun süre Denetimli Serbestlik Yasası'nın geçmesini istemeyen bazı kesimler olduğunu söyledi.

2014-2015 yıllarında Meclis'te olduğu dönemde hukukçularla birlikte Türkiye ve dünyadaki diğer denetimli serbestlik yasalarına benzer bir yasa hazırladıklarını, satıcı ve bağımlının ayrılmasıyla ilgili bugün var olan Denetimli Serbestlik Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis'e verildiğini ve oybirliğiyle geçirildiğini anlattı.

Cezaevi uygun değil

Denetimli Serbestlik Yasası’nın uygulanması noktasında bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Çakıcı, bağımlı kişinin bu yasa kapsamında tedaviden yararlandığını ve topluma yeniden kazandırıldığını kaydetti. Çakıcı, tedavi olmadan bağımlının cezaevine girmesi halinde orada satıcılar ile tanıştığını ve tedavi olmadığı için de ceza süresinin sonunda tekrar kullanmaya başladığını kaydetti.

Mehmet Çakıcı, ülkede birçok yasa ile ilgili sıkıntı olmadığını, daha çok uygulamada sorunlar olduğunu kaydederek, öncelikle hükümetin başındaki kişilerin yasaları uygulaması gerektiğinin, aksi takdirde var olan sistemin böyle gideceğinin altını çizdi.

