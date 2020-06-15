Türkiye’de vaka sayısı 178 bin 239 oldu

Türkiye'de son 24 saatte bin 562 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta hayatını kaybederken 1330 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" değerlendirmesinde bulundu.

