Başvuru yapın

Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği, Seyahat Acenteleri Birliği ile protokol imzalandığını hatırlatarak, müracaatların önümüzdeki günlerde değerlendirmeye alınacağını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada “Derneğimizin Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ile 11 Haziran günü yapmış olduğu protokol kapsamında tüketicilerden gelen müracaatlar önümüzdeki günlerde KITSAB ile değerlendirilecektir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 yılı Paket tatil/tur programları iptal edilmesi sonucu mağdur olan tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ayrıca, bu dönemde seyahat acentelerinin faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla bu protokol imzalanmış bulunmaktadır.

KITSAB ile yapılan protokolle 2020 yılı Paket tatil/tur programları iptal edilmesi sonucu mağdur olan tüm tüketicilerin Seyahat Acentelerinden alacaklarının Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında güvence altında bulunduğunu Derneğimiz anımsatmakta yarar görmektedir.

Protokol bir yıl içerisinde “Paket tatil/tur” programları için önceden ödedikleri para iadelerini veya kabul eden tüketicilere yeni ikame paket tatil/tur programı alabilmelerini öngörmektedir.

Derneğimiz tüketicileri taleplerini tescil ettirmeleri için müracaatta bulunmaları için uyarmaktadır.”