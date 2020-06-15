Eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası’na içinde bulunulan hassas dönemde bir odacı, iki hukukçu ve 2 veznedarın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesinin sorumlu bir banka yönetimi anlayışı olmadığını savundu. KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Organizasyon, Kadro ve Personel Yönetmeliği’ne aykırı olarak yapılan uygulamalara karşı da her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yapılan istihdamların basın tarafından sorgulanması üzerine banka genel müdürünün “sözleşmeli istihdamları sendikayla birlikte istişare ettik” şeklindeki söyleminin de kesinlikle doğru olmadığını, istihdam konusunda sendikayla hiçbir şekilde görüşülmediğini ve bilgi de paylaşılmadığını vurguladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, sendikanın 1996 yılından beri Kıbrıs Vakıflar Bankası çalışanlarının toplu iş sözleşmesini imzalayan yetkili sendika olarak her zaman için hem bankayı hem de çalışanları düşünen ve koruyan sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket ettiğini ifade ederek, sendikanın, çalışanların hak ve menfaatlerinin gelişmesinin yanında bankanın da büyüyerek ülkedeki en güçlü, en prestijli bankalardan biri olması için çalışanlarla birlikte elinden gelen fedakârlığı gösterdiğini belirtti.

KTAMS’lı çalışanları ve bankayı zora sokacak girişimlere asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Bengihan, “Organizasyon, Kadro ve Personel Yönetmeliği’ne aykırı olarak yapılan uygulamalara karşı da her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız” ifadelerini kullandı.

