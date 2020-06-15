KKTC’nin başarı hikayesi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı ve dünyada pandemi ilan edilen yeni tip Coronavirüs (SARS-COV-2) ile mücadelede KKTC’nin başarısını ortaya koyduğu “Kuzey Kıbrıs’ta

Covid-19’un Mevcut Durumu” başlıklı makalesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan Eastern Mediterranean Health Science Dergisinde yayımlanarak bilimsel arenada dünyayla paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kaya Süer, Dr. Buket Battal ve Araştırma Görevlisi Nazife Sultanoğlu tarafından KKTC’de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü 9 Mart’tan 4 Mayıs’a kadar alınan kararlar, tedbirler ve halkın farkındalığı ile başarıyla yürütülen COVID-19 mücadelesiyle ilgili raporu, diğer ülkelere iyi bir model olarak Dünya Sağlık Örgütünün literatürüne girdi.

Covid-19 mücadelesinde KKTC’nin durumunu ortaya koyan raporda, pozitif olarak tespit edilen 108 vaka ile Coronavirüsün tamamen bitirildiği kaydedildi. KKTC nüfusuna göre vaka sayısı, ölüm oranları ve test sayılarına yer verilen raporda, 108 kişinin pozitif saptandığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin de tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi. Coronavirüs testi pozitif çıkan 108 vakanın; 31’i Alman turistler, 1’i Türkmen geriye kalan 76 kişi ise Kıbrıslı Türk olarak belirlendi. Beş hafta gibi kısa bir sürede salgının bitirildiği bu başarı hikayesi DSÖ’nün Eastern Mediterranean Health Sciences Dergisinde İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak yayımlandı.