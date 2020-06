İkinci sırada sigara izmariti 

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Mayıs ayında çıkan 95 arazi ve orman yangınının yüzde 70’inin elektrik nakil hatları, yol kenarındaki kuru otların atılan izmaritler nedeniyle tutuşması ve iş makinelerinden çıkan kıvılcımlar olduğunu söyledi.

Karzaoğlu ayrıca 2021’de de bu gibi olaylarla karşılanmaması için her yıl en geç mart ayında kriz toplantılarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Karzaoğlu, Mayıs’ta yaşanan arazi yangınlarıyla ilgili olarak Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Çıkan arazi yangınlarının yüzde 60-70’inin enerji nakil hatları, yol kenarlarına atılan izmaritler ve iş makinelerinden kaynaklanmıştır” dedi.

Yangınların çıkış nedeninin tümünün ihmalkârlıktan kaynakladığını vurgulayan Karzaoğlu, “Son çıkan yangınların birçoğu enerji nakil hatlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir” dedi.

Şubat’ta her kurumun iş programını belirlemesi gerekir

Alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulunan Karzaoğlu, Mayıs 2020’de yaşanan yangın olaylarının tekrarının yaşanmaması için her yılın şubat veya mart ayında yangın kriz toplantıları yapılması ve her kurumun iş programını belirlemesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) enerji nakil hatlarının güzergâh ve trafolarının alt kısımlarının otlardan temizlenmesi gerektiğini kaydeden Karzaoğlu, bu temizlik çalışmasına otların yeşil olduğu dönemde şubatta başlanması ve mayısta tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Yol kenarındaki tarlalar ekin yaşken biçilmeli

Mayıs ayında 90 arazi 5 de orman yangını çıktığını kaydeden Karzaoğlu, yol kenarındaki kuru otların yangınların çıkmasında büyük etken olduğunu, çiftçilerin de tarlaların yolun çok yakınına kadar sürüp ekmesinin de durumu daha tehlikeli yaptığını ifade etti. Karzaoğlu, yola yakın tarlalarda yapılması gerekenin, ekin yaş iken kesilmesi ve toprağın sürülmesi olduğunu belirtti.

Halkın bitkisel atıklarını arazi kenarlarına bırakmaması gerektiğini belirten Karzaoğlu, “Bu ülkeyi temiz tutacaksak önce evimizi temiz tutmamız gerekiyor” dedi.

Karzaoğlu, Mayıs’a kadar orman yolları ve yangın şeritlerinin temizlenmesi, iş makinelerinin hazır olması gerektiğini, gerekli bütçenin ayrılması, belediyeler ve Karayolları Dairesinin üzerlerine düşen ot temizliğini yapması gerektiğini söyledi.

Orman Dairesi’nde iş aracı kullanabilen sadece 3-4 eleman var

Eleman eksikliğinin de bulunduğunu kaydeden Karzaoğlu, Orman Dairesi’nde iş aracı kullanabilen 15 elemanı bulunması gerekirken elinde 3-4 eleman bulunduğuna da işaret etti.

Ormanlardaki kamera sisteminin 2013’te devre dışı kaldığını, kamera sistemlerinin yangına müdahalede yardımcı olan sistemler olduğunu kaydeden Karzaoğlu, termal kamera alımı için çalışma başlatıldığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 10:04