"100 il, bin ilçe"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, "100 İl 1000 İlçe Projesi"nin detaylarını paylaştı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için 5 ana ilkeyi milletin dikkatine sunduklarını belirten Bahçeli, bunları, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık, hukuki çerçevesi belirlenmiş yetki ve meşruiyet, adalet ve hakkaniyet, güven ve refah anlayışı ile kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olarak sıraladı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirdiğine dikkati çeken Bahçeli, nüfus, demografik dağılım, şehirleşme, ekonomik ve sosyal dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçların mülki idari yapıda da reform ihtiyacını doğurduğunu kaydetti.

"TBMM tarafından belirlenecektir"

Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" vizyonunu devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezi idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi amacıyla yeniden gündeme getirdiklerini bildirdi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

MHP olarak, objektif kriterlere göre il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifinin ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebileceğini aktaran Bahçeli, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için idari sistemin ve kamu yönetiminin de yeni sistemle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.