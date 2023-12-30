Birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında herkesin en önemli sınavı olacağını söyledi.

Özel, “31 Mart seçimleri, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hepimizin en önemli sınavı. Ben bütün Cumhuriyetçileri, bütün Atatürkçüleri, Türkiye’yi seven herkesi, bu ülkedeki bütün demokratları ve iyi insanları bir orman gibi hep birlikte olmaya ve hep birlikte davranmaya davet ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyeti sevenler ilk zaferi 31 Mart seçiminde hep birlikte kazansınlar. Onu ümit ederek bu çınar ağacımızı hep birlikte dikiyoruz” dedi.

Özel, “Şimdi siyasette çok konuşuluyor. ‘Tek ve hür mü olacağız’ diye. Elbette her birimiz tek ve hür olacağız ama başarılı olabilmek için bir orman çokluğunda olmak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Üyeleri ve Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı sporcuları ile birlikte CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde 100’üncü Yıl Fidan Dikim Törenine katıldı.

Özel, törende konuşmada, "Cumhuriyetin yüzüncü yılını geride bıraktık. İkinci yüzyılın ilk yılına giriyoruz. Spor Kurulumuz, anlamlı yüzyıllarda bir ağaç dikerek, bir çınar dikerek etkinlik yapıyor. Şimdi bahçemize Cumhuriyetin ikinci yüzyılın ilk ağacını dikeceğiz. 19 Mayıs 2019’da dikilen çınar orada duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi, çokça söylediğimiz gibi ulu bir çınardır. Kökleri çok sağlam olan bir çınar. 100 yıllık bir çınar. Bundan sonraki yüz yıllarda da var olacak bir çınar" ifadelerini kullandı.

